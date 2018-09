Egyre kevesebb a szegény ember a világon

A Világbank adatai szerint az extrém szegénységi ráta 10%-ra csökkent 2015-ben, becsléseik szerint pedig ez a szám tovább csökkent az elmúlt három évben. A Világbank megfogalmazása szerint az tekinthető extrém szegénységben élőnek, aki kevesebb mint 1,9 dollárból él naponta vagy kevesebb mint 694 dollárból évente.1990-ben, amikor a Világbank elkezdte gyűjteni az erre vonatkozó adatokat, még 1,9 milliárd ember élt mélyszegénységben a világon, ami a teljes populáció 36%-át jelentette. Ehhez képest 2015-ben ez a szám már 736 millióra csökkent.Amellett, hogy egyre csökken a mélyszegénységben élők száma, érdekes adat az is, hogyan tolódott el a szegény emberek földrajzi eloszlása: 1990-ben még közel egymilliárd szegény ember élt Kelet-Ázsiában, de gyors gazdasági növekedésnek köszönhetően ez a szám 2015-re 47 millió főre csökkent, ami 2%-os népességarányos szegénység az 1990-es 62%-hoz viszonyítva.Dél-Afrikában is csökkent a mélyszegénységben élők aránya az 1190-es 47%-ról 12%-ra, miközben a Szubszaharai Afrikában a szegény emberek száma 278 millióról 400 millióra nőtt, ami egy gyors népességnövekedés eredménye. Ez utóbbinak tudható be, hogy bár a mélyszegénységben élők többen lettek, de arányuk a népességen belül 54%-ról 41%-ra csökkent 25 év alatt.