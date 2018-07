Egyre kevesebb magyar akar pereskedni: ezt választják helyette

Peres eljárás nélkül a zsebünkben a "másodfokú" ítélet

A közjegyző előtt kötött egyezség még a közjegyzői okiratnál is erősebb biztosítékot jelent

Lehet, hogy a beszállítómmal megállapodunk egy korábbi hárommillió forintos tétel rendezéséről, de ebben az egyezségben a holnapi narancsszállítmány már nem lesz benne. Ha azzal gond merülne fel, nyugodtan megtehetem a szükséges jogi lépéseket

A megegyezési szándék fokmérője

Mivel az egyezségi eljárásnak komoly jogkövetkezményei vannak, az adós részéről a megállapodás kvázi garancia arra, hogy vállalja azt, amiben megegyezett a hitelezőjével. Fokmérője annak, hogy mennyire gondolja komolyan a megegyezést

Vitatkozó örökösök is jól járhatnak vele

Nem mindig lehet egyezséget kötni

Válás közjegyző előtt?

Tóth Ádám szerint a polgárok házassági vagyonjogi ügyekben is szívesen megegyeznének közjegyző előtt, ha nincs vita közöttük. Jelenleg erre Magyarországon nincs jogi lehetőség, házasságot felbontani csak bíróság előtt lehet. A MOKK elnöke hozzátette, hogy Európa számos országában ez egyébként már bevett gyakorlat, a házastársak többek közt Franciaországban, Észtországban és Romániában is felbonthatják a házasságukat közjegyző előtt, sőt Brazíliában a válások harmada így zajlik.

Egyre több lesz az egyezség

Magyarországon az intézményesített peren kívüli jogvita-rendezési megoldások csak az utóbbi tíz évben kezdtek elterjedni, miközben Nyugat-Európa számos országa lényegesen előrébb jár ebben a folyamatban. Németországban például bizonyos pertárgyérték felett a bírósági tárgyalást megelőzően kötelező mediáción kell részt venniük a feleknek; Franciaországban, Észtországban és Romániában pedig a válni akaró házastársaknak, ha nincsen vita közöttük, nem kell bíróságra menniük, hanem akár közjegyző előtt is felbonthatják a házasságukat. Ezek a megoldások lényegesen gyorsabbak és olcsóbbak az olykor évekig tartó és sok költséggel járó pereskedésénél. Persze ehhez az is szükséges, hogy a vitában álló felekben meglegyen a megegyezés szándéka."Adj 300 ezer forint engedményt az autó árából, cserébe elállok minden további szavatossági igényemtől, akkor is, ha újabb hibákra derülne fény" - egy ilyen, az autóvásárláshoz kapcsolódó szavatossági vita is tipikus terepe lehet az alternatív vitarendezésnek, így a közjegyző előtti egyezségi eljárásnak, amely ráadásul komoly garanciákat jelent a megállapodást aláíró feleknek.- hangsúlyozzaelnöke.Nemcsak arról van szó, hogy amennyiben az egyik fél megszegi az egyezséget, azaz nem teljesíti a vállalt kötelezettségét, akkor közvetlen végrehajtás indítható vele szemben. Ezzel a tulajdonsággal a közjegyzői okirat is rendelkezik. De amíg az utóbbi - ha nem is könnyen -, de bizonyos indokokra hivatkozva később megtámadható a bíróságon, addig a közjegyző végzésével lezárt egyezség olyan hatályú lesz, mintha egy "másodfokú" bírósági ítélet született volna az ügyben. Ha az egyezség a közjegyző előtt megköttetett, ugyanazon felek között ugyanabban a jogkérdésben még egyszer eljárást kezdeményezni már nem lehet.Fontos, hogy az egyezség nem jelenti azt, hogy innentől már semmilyen egyéb ügyben nem fordulhatnak a felek bírósághoz, ha később vita támad közöttük. Az egyezségi eljárás során ugyanis mindig a konkrét vitás kérdésről állapodnak meg, és az egyezségi végzés arról a konkrét dologról szól.- tette hozzá a közjegyző.Az egyezségi eljárás abban az esetben kiváló megoldás egy jogvita lezárására, ha a felekben megvan a valós megállapodás szándéka. Az egyezség mindig valamilyen kompromisszum eredménye, amely mindkét fél számára megnyugtató megoldást jelent. Ha például egy adós nem tudja a teljes tartozását megfizetni, csak annak 80 százalékát, a hitelező számára garanciát jelent, hogy az egyezséget követően mégiscsak hozzájut a pénze jelentős részéhez, ráadásul gyorsan, egy végrehajtható végzéssel.- mondta el a kamara elnöke.Tóth Ádám szerint minden olyan esetben hatékony lehet az egyezségi eljárás, amikor a felek szeretnék elkerülni a pereskedést, de akarnak egy végrehajtható határozatot. Ilyen eset lehet például, ha az építési vállalkozó és az építtető között szavatossági vita merül fel. Az építtető dönthet úgy, hogy nem pereli be a vállalkozót, hanem egyezségi eljárás keretében rendezik a vitájukat: végrehajtható határozatban rögzítik, hogy a vállalkozónak milyen munkákat kell elvégeznie vagy mekkora összeget fizet.Szintén jó megoldás lehet a közjegyző előtti egyezségi eljárás hagyatéki ügyekben. Gyakori probléma, hogy az örökösök, miután a hagyatéki tárgyaláson megállapodtak arról, hogy ki-mit kap az örökségből, és a közjegyző átadta a hagyatékot, másnap visszamennek, hogy mégsem így szeretnék elosztani a vagyont. A gond ilyenkor az, hogy a végzés már nem változtatható meg szabadon. Arra viszont most már van lehetőségük, hogy visszamenjenek a közjegyzőhöz, és egyezséget kössenek, ami sokkal tisztább és egyszerűbb mintha színlelt adásvételekkel vagy ajándékozással oldanák meg az egymás közti tulajdonrendezést.Olyan ügyben, amelyben már benyújtottak keresetlevelet, azaz a bíróságon folyamatban van egy per, nem lehet közjegyzőnél egyezségi eljárást indítani. Alapvetően vagyonjogi ügyekben van lehetőség a közjegyző előtti nemperes eljárásra, abban az esetben, ha annak tárgyáról a felek szabadon rendelkezhetnek. További feltétel, hogy legalább az egyik fél rendelkezzen belföldi lakóhellyel, illetve székhellyel.Nem lehet ugyanakkor közjegyző előtt egyezséget kötni - többek között - személyi állapotot érintő és egyéb családjogi tárgyú, végrehajtási, munkaügyi, állami vagyonnal kapcsolatos vagy olyan ügyben, amelyben külföldi anyagi jogot kell alkalmazni.Azzal, hogy peren kívüli egyezségi eljárást már nemcsak a bíróságon, hanem közjegyző előtt is le lehet folytatni, érdemben növekedhet a korábban évente 100-150-re tehető egyezségi ügyek száma. Amikor a szintén a perelkerülést célzó előzetes bizonyítási eljárás a közjegyzőkhöz került mindössze évi 30 volt belőle a bíróságokon, ma viszont évente kétezer ilyen ügy van, amiből 1500 esetben biztosan nem lesz per. Csak idő kérdése, hogy mikorra épül be a köztudatba ez a viszonylag új jogintézmény, hiszen összességében sokkal olcsóbb és gyorsabb egyezséget kötni, mint pereskedni - tette hozzá a MOKK elnöke.