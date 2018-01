Egyre nagyobb a feszültség a törökök háborúja miatt - Összeülhet a nemzetközi közösség

Parly szerint a török invázió árt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemnek. "Ezeket a harcokat abba kell hagyni" - szögezte le a védelmi miniszter, aki szerint Törökország olyan kurd erőket támad, akik elkötelezett szövetségesei annak a koalíciónak, melynek Franciaország is tagja, s amelynek elsődleges célja a terrorizmus elleni harc.Az Algírban tartózkodó Jean-Yves Le Drian a szíriai humanitárius kockázatok kiértékelése érdekében sürgette az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását. Le Drian kiemelte az Afrínnál folyó török offenzívát, és megemlítette a Damaszkuszt körülvevő, ostrom alatt álló Kelet-Gútát és Idlíb tartományt is, ahol a szíriai kormányerők és a dzsihadisták állnak harcban egymással.Törökország pénteken tüzérségi tűz alá vonta az Ankara által terrorszervezetnek tekintett kurd milícia, a Népvédelmi Egységek (YPG) által ellenőrzött Afrín környékét, majd légicsapásokat mért a környező falvakra, vasárnap a szárazföldi invázió is megindult.Törökország hagyományosan tart attól, hogy a környező országokban élő kurd kisebbség megerősödik vagy önállósodik, mert ez felbátoríthatja az autonómiatörekvéseket dédelgető, több mint tízmilliós törökországi kurd közösséget. Az Afrínnál lévő kurd fegyveresek azonban az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció támogatását élvezik az Iszlám Állam elleni harcban.