Egyre nagyobb a pánik az olaszoknál - Ha így megy tovább, veszélybe kerülhet az euró

Mivel az előzetes kommentárok alapján fennáll a súlyos eltérés veszélye, október 29-ig várható hivatalos válasz a Bizottság részéről, amelyben felszólíthatják az olasz kormányt a büdzsé módosítására, ellenkező esetben pedig büntetőintézkedéseket foganatosíthatnak az olaszok ellen.

Ha keményen fellép az olaszok ellen (például a túlzottdeficit-eljárás elindításával, ami akár büntetés kifizetését is magával vonhatja), akkor fennáll a veszélye, hogy az olasz kormánypártok népszerűsége tovább nő, ráadásul az EU-ellenes hangulat is erősödik a választók körében. Matteo Salvini belügyminiszter és egyben kormányfő-helyettes rendszeresen hergeli szavazóit az EU és "pénzemberek" és külföldi hitelminősítők ellen, a helyzet a szembenállás erősödésével pedig még inkább elfajulna.

Másrészről viszont a túlzott engedékenység esetén a többi tagállam elfogultsággal vádolhatná a Bizottságot, ezáltal pedig lazulhatna a költségvetési fegyelemre való általános törekvés, vagyis könnyen láncreakciót indíthatna el az olasz kezdeményezés.

Az elmúlt hetekben újra a piaci szereplők figyelmének középpontjába került Olaszország, miután a kormány szeptember végén közzétette gazdasági programját, illetve ennek keretében azt, hogy a következő években mekkora költségvetési hiánnyal számol., a növekmény nagy részéből pedig választási ígéretének eleget téve a szegénységi küszöb alatt élők számára alapjövedelmet biztosítana, illetve csökkentené a nyugdíjkorhatárt az egyébként is súlyos elöregedési problémával küzdő országban.A hír komoly feszültséget generált a piaci szereplők körében. Egyrészt azért, mert a gazdasági program megvalósítása esetén még rosszabbá válhat az egyébként is aggasztó államadósság-helyzet, veszélybe sodorva az adósság fenntarthatóságát. Másrészt, hiszen az olaszok durván le akarnak térni az EU-val közösen meghatározott költségvetési útról.. EU-s vezetők irányából érkező folyamatos figyelmeztetések ellenére az olasz kormány nem volt hajlandó hozzányúlni 2019-es hiánycéljához (a 2020-ast és a 2021-est lefelé módosították, azonban az még így is sokkal magasabb, mint amivel az előző vezetés számolt) és változatlan formában küldték el a jövő évi költségvetési tervet Brüsszelbe az Európai Bizottságnak.A Bizottságnak hivatalosan november 30-ig van ideje véleményezni a tervezetet, de a szabályoktól való súlyos eltérés észlelése esetén legkésőbb két héten belül reagálnia kell.Bár egyelőre nem tudjuk, sor kerül-e erre a figyelmeztetésre, jó okunk van feltételezni, hogy a következő hetekben még jobban eldurvulhat az Európai Bizottság és az olasz kormány vitája. Beszédes, hogy tegnap Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, illetve Pierre Moscovici uniós gazdasági és költségvetési biztosGiuseppe Conte olasz kormányfő visszautasította a Bizottság kritikáit, vagyis nem úgy tűnik, hogy a kormány meghátrál majd az ügyben, ezzel pedig nagy dilemma elé kerülhet az Európai Bizottság.Az sem segít, hogy október 26-án, jövő pénteken dönt az ország aktuális hitelminősítéséről a Moody's Investors Service és a Standard and Poor's is, az elmúlt hetek eseményeit elnézve pedig folyamatosan nő az esélye egy leminősítésnek. A, amivel Olaszország épphogy a befektetésre ajánlott sáv aljára kerülne, ahonnan már csak egy lépés lenne a bóvli kategória. Hosszabb távon súlyos következményekkel járna az olasz állampapír-piacra nézve, ha a hitelminősítők bóvliba vágnák az országot, hiszen sok intézményi befektetőnek kellene ebben az esetben megszabadulnia az olasz papíroktól, ami valóságos lavinát indíthatna el a piacokon.A befektetők idegessége szinte tapintható, nem véletlenül emelkedett a mai kereskedésben(azóta egy kicsit visszahúzták a hozamot, a lényegen viszont ez nem változtat).

Az olasz feszültségek miatt közben a német 10 éves államkötvény hozama esik (a papír hagyományos menekülőeszköznek számít az eurózónás kötvénypiacon), ezzel pedig

Eközben az olasz csődkockázati ár (CDS) is meredeken emelkedik: az 5 éves CDS 280 bázispont felett jár már, ami több mint ötéves csúcs. Mindez pedig "alkalmas" piaci környezet arra, hogy egy hét múlva leminősítés érje el az országot, fokozva a piaci turbulenciát.