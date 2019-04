Egyre nagyobb bajban Theresa May: az ellenzék szerint ez eddig kevés

Az elmúlt három napban Theresa May brit kormányfő rászánta magát, hogy leüljön a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt képviselőivel tárgyalni arról, hogyan lehetne megoldani a Brexit miatti patthelyzetet. A kormány által kialkudott kilépési megállapodást ugyanis már négyszer leszavazta a londoni parlament.A Munkáspárt péntek esti közleménye szerint csalódtak Mayben, mivel nem kínált valódi alternatívát az eddig folyamatosan leszavazott megállapodás helyett. Éppen ezért sürgették a miniszterelnököt, hogy valódi változtatásokkal álljon elő, ha azt akarja, hogy még időben megszülethessen a parlamenti jóváhagyás. Nem sokkal később a Munkáspárt szóvivője annyival tompította a kemény hangú üzenetet, hogy továbbra is készek a tárgyalásokra a kormányfővel.A hír hallatán az angol font estére fél százalékos gyengülésbe kapcsolt a dollárral szemben, mivel egyre csökken annak esélye, hogy a jövő hét végére May bármilyen elfogadható alkuval tud előállni.