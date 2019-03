Egyre népszerűbb az elektronikus jegyváltás a MÁV-nál

Idén februárban már az eladott menetjegyek 4,5 százalékát a Vonatinfó alkalmazáson keresztül vásárolták meg.

A vállalat közleményében kiemeli, hogy az e-vonatjegy népszerűsége a gyorsaság és a kényelem mellett az utasoknak adott kedvezményeknek is köszönhető, ezek összértéke megközelítette a 70 millió forintot ebben az időszakban., illetve az önkiszolgáló csatornákon (jegyautomata, online- vagy vonatinfós jegy) keresztül történő vásárlásokra nyújtott kedvezmények bevezetése óta az utasok eddig 995 millió forintot takaríthattak meg.Az applikációt Android platformon 237 800, iOS platformon összesen 22 225 mobilkészülékre töltötték le. A regisztrált felhasználók száma március végéig 97 ezernél is több volt - közölték.A Vonatinfó alkalmazásban a bérletértékesítés bevezetését is tervezi a vasúttársaság.