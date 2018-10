Egyre több magyar ember fizeti online a számláit

Jelentősen nőtt az e-számla-regisztrációk száma a Díjneten azt követően, hogy szeptember elején a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója is csatlakozott a független e-számlakezelő rendszer - jelenleg már 30 különböző szolgáltatót számláló -partnerei közé. Az elmúlt hónapban több mint négyezren kezdeményezték, hogy a jövőben az NKM Áramszolgáltató Zrt. által kiállított villanyszámláikat is elektronikusan fizethessék be a Díjnet rendszerén keresztül, az összes e-számla-regisztráció szeptemberben pedig meghaladta a 18 ezret. A tendencia azt mutatja, hogy az emberek egyre több számlájukat szeretnék egy egységes felületen, elektronikusan kezelni.A Díjnet és az NKM Áramszolgáltató Zrt. együttműködésének köszönhetően szeptembertől bármely magyar háztartásnak lehetősége van arra, hogy elektronikusan kezelhesse és fizethesse be villanyszámláját is. Ehhez csupán át kell szerződnie jelenlegi szolgáltatójától az NKM Áramszolgáltató Zrt.-hez.A két társaság október 10-étől új szolgáltatással is segíti ebben az ügyfeleket: a Díjnet felhasználói a rendszer felületén egy egyszerű online adatlap kitöltésével kezdeményezhetik átszerződésüket a Nemzeti Közművek áramszolgáltatóhoz. Az ügyfelek a szolgáltatóváltást, illetve az azt követő egyszerű jóváhagyást követően már automatikusan elektronikusan fizethetik be - akár az első - villanyszámlájukat is. Az átszerződés a fogyasztó számára nem jár további teendőkkel. Az áram továbbra is a már kiépített hálózaton keresztül érkezik az adott fogyasztási helyre, és a meglévő villanyóra cseréjére sincs szükség, mert csak a szolgáltató cég változik, a hálózati elosztó nem. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szabályozásnak megfelelően a villamos energia egységára is azonos marad a jelenlegivel."Azzal, hogy egy országos villamosenergia-szolgáltató, az NKM Áramszolgáltató Zrt. is csatlakozott a Díjnet partnerei közé, az összes magyar háztartás számára lehetővé vált, hogy a Díjnet felületén keresztül, online kezelhesse és fizethesse be villanyszámláját" - hangsúlyozta Garamszegi Tamás. A Díjnet Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy Budapesten még kényelmesebb dolga van a háztartásoknak. A fővárosi lakosok már akár az összes közműszámlájukat befizethetik a Díjneten: az NKM Áramszolgáltató Zrt. mellett további 13, a fővárosban vagy a fővárosban is szolgáltató partner számláit kezeli a társaság. Az áram-, gáz-, víz-, csatorna-, távhő- és hulladékszállítási szolgáltatók mellett a legnagyobb távközlési cégek, valamint három biztosítótársaság számlái is elérhetők a Díjnet rendszerén belül. "Ma a Díjnet az egyetlen olyan elektronikus számlakezelő- és fizetési rendszer, mely a fővárosban elérhető minden közműszolgáltatást lefed" - tette hozzá Garamszegi Tamás.