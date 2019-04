Egyre valószínűbb a megállapodás nélküli Brexit

Londonnak ki kell jelölnie a követni kívánt utat vagy be kell mutatnia egy tervet a jövőre nézve

Ha nincs megállapodás, nincs átmeneti időszak

Az unióban maradó 27 tagállamnak egységesnek kell maradnia, a felkészülés egy megállapodás nélküli Brexitre nem jelenti azt, hogy minden zökkenőmentes lesz, ugyanis lesznek problémák és zavarok. Az EU ennek ellenére minden lehetséges kellemetlenség kezelésére felkészül

Michel Barnier azt követően nyilatkozott, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodás egyetlen alternatívája sem kapott többséget a londoni alsóházban hétfő éjjel.- fogalmazott.Elmondta, az unió továbbra is kész arra, hogy Nagy-Britanniával Norvégiához hasonlóan speciális kapcsolatot tartson fent, illetve arra, hogy bent tartsa a vámunóban.Leszögezte ugyanakkor,annak elfogadása nélkül pedig London nem kapja meg az EU-tagsága megszűnését követő, korábban 2020 végéig tervezett átmeneti időszak lehetőségét sem.Az Egyesült Királyság az átmeneti időszak 21 hónapjában részese maradna a vámuniónak és az egységes piacnak, be kellene tartania a közösségi jogot, ideértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségeknek, valamint alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának, de már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.- fogalmazott.A főtárgyaló megismételte: amennyiben az Egyesült Királyság el akarja hagyni az Európai Uniót, a két éven át tárgyalt, majd elfogadott megállapodás a lehető legjobb és egyetlen módja. Minden más lehetőség - a megállapodás nélküli kiválás vagy az uniós tagság megszűnése dátumának tovább halasztott végső dátuma - káros hatást váltana ki, amelyek következményeit a brit parlamentnek kell viselnie - húzta alá.Szavai szerint a brit uniós tagság megállapodás nélküli megszűnése sosem szerepelt az unió tervei között. A tárgyalások során mindig a mindkét fél számára lehető legjobb megoldás megtalálása volt a cél.- emelte ki.Barnier elmondta azt is, hogy a kilépés dátumának halasztása azt jelentené, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie a május végén esedékes európai parlamenti választásokon.