Egyszer már csődöt mondott a vasárnapi boltzár, most újra elhoznák a magyarok rémálmát

a nemzeti dohányboltok létrehozása, az online pénztárgéprendszer kialakítása, valamint a 2015 márciusában bevezetett, közel egy évig érvényben lévő, vasárnapi nyitvatartás tilalma játszhatott szerepet.

Újra előkerült a vasárnapi zárvatartás ötlete. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levelet , amelyben azt kérik, hogy "a kormány vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését, akár részlegesen, nemzetközi mintára". A KDFSZ a lengyel példát is felhozta, ahol a márciustól érvényes, havi két vasárnapra vonatkozó boltzár után 2019 elejétől csak minden hónap utolsó vasárnapján lesznek nyitva az üzletek, 2020 januárjától pedig teljes vasárnapi zárva tartás lép életbe. Nyáron már Harrach Péter, a kereszténydemokraták frakcióvezetője is pedzegette a vasárnapi zárvazartás újbóli bevezetését. Míg a szakszervezet most a kereskedelmet érintő, egyre erősebb munkaerőhiánnyal indokolja a javaslatot, addig Harrach a szektorban dolgozókkal való szolidaritásról beszélt.A kereskedelemben valóban egyre súlyosabb a munkaerőhiány, ami a legfrissebb szakmai becslések szerint elérheti a 20 ezer főt is. Idén már olyan hírek is érkeztek, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kigazdálkodása mellett olyan nagy problémát jelent a munkaerőhiány, hogy van olyan Coop-bolt, amelyik a hét egyes napjain nem is tud kinyitni . Vagyis mind a munkaerőhiány, mind az emelkedő bérek elsősorban a magyar tulajdonú, alacsony hatékonyságú boltokat sújtják leginkább.- mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.Elemzésünkben arra jutottunk , hogy a jelenlegi helyzetre (gyorsan növekvő bérek és munkaerőhiány) sokkal könnyebben reagálnak a nagyobb vállalatok. Ebben a helyzetben pedig könnyebb dolguk van a mérethatékonyabb és nagyobb termelékenységű boltoknak: az egy főre jutó árbevétel a Lidl esetében a legmagasabb, 80 millió forint környékén mozog, de a Penny Market és az Aldi is 60 millió körül áll. A 35-45 milliós tartományban van a Tesco, a Spar, és az Auchan, ezzel szemben még a nagyobb magyar csoporttagoké is 20 millió alatt mozog.- mondta el a Portfolio-nak a főtitkár szakmai véleményét Vámos György a ma megjelent javaslatról. (Miután a KDFSZ hétfőn reggel dobta be az ötletet, így az OKSZ elnöksége még nem véleményezte a javaslatot.)A boltzár hivatalosan a "magyar családok védelmében", született és a "kiskereskedelemben dolgozó alkalmazottak munkakörülményeit volt hivatott jobbítani". Egy, a jogszabály hátterében álló másik cél a hazai, saját tulajdonosuk által üzemeltett kisboltok előnyhöz juttatása volt. A kormányzat tehát már többször igyekezett megnehezíteni a multik életét, de az nem nagyon jött be. A kiskereskedelmi üzletek száma 2013 óta folyamatosan csökken, és az adatok azt mutatják, hogy nem a multik kezdték el hátrébb szorulni. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egyik elemzése szerint a boltszám csökkenésében

A gyakorlatban a jogszabályra a láncok a munkaerő számának csökkentésével reagáltak, ami egyben az alkalmazottak hétköznapi munkaterhelésének növekedésével járt.

A GfK kutatása szerint az üzletek nyitvatartását korlátozó szabályozási környezet komoly kihívás elé állította a magyarországi kiskereskedelem szereplőit az átállás időszakában. Az új nyitvatartási rendhez kellett igazítani az alkalmazottak számát, és azonnal szükségessé vált a frissáru-kapacitás újratervezése is.A rendelkezés eredeti célkitűzéseit, miszerintA kisboltoknak kizárólag a kisebb értékű, sürgős és impulzív vásárlások maradtak a GfK kutatása szerint, elsősorban a frissáru kategóriában. A vasárnapi boltzár következtében és annak időszakában a fogyasztók alapvető napi fogyasztásicikk-beszerzéseiket továbbra is a nagy láncok üzleteiben végezték, azokat csupán csak a hét más napjaira csoportosították át.A jogszabály nem volt képes feltartóztatni a láncba szerveződött kereskedelmi szereplők, és különösen a diszkontok terjeszkedését.Az adatokon látszik, hogy a zárvatartás időszakában a vasárnapi forgalom jelentősen csökkent, azóta azonban újra növekedésnek indult:

Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a kiskereskedelemben megfigyelhető ellentmondásokat nem tudja kezelni a vasárnapi boltzár. A munkaerőhiányt kissé enyhítheti, ha vasárnap nem nyitnak ki a boltoknak, de a dolgozók munkakörülményei nem javulnának. Mint a 2015. márciusától több mint egy évig hatályban lévő zárvatartás alatt láthattuk, a kisboltokat nem hozta helyzetbe, sőt, kifejezetten rosszabb pozícióba kerültek, miután csökkent a forgalmuk, hiszen a felmérések szerint csak a kisebb értékű és impulzus vásárlások maradtak számukra.



A kiskereskedelemben látható kihívásokra sokkal jobb válasz lehetne a hatékonyság javulása, a nagyobb alapterületű boltok térnyerése. Ha a kormányzat szeretne a szolgáltató szektorban nagyobb hazai tulajdont, a vasárnapi boltzár nem tesz jót ezeknek a törekvéseknek. Az egyetlen nyertes valóban csak a vasárnap dolgozni nem kívánó munkavállalói réteg lehet, de az ő alkupozíciójuk is erősebb a jelenlegi környezetben.



Az egyébként látszik, hogy a piac önmagában a hatékonyság javulása felé megy. Úgy véljük, hogy a diszkontok és a nagyobb áruházláncok térnyerése komoly felhajtó hatással van a szektorban dolgozók bérére, miközben a termékek tekintetében árleszorító hatással bírtak, hiszen árazási döntéseik fegyelmező erővel bírhatnak a szektor egészére. Mi több, a forgalom - mint korábban láthattuk - nem a kisboltok felé terelődik egy vasárnapi boltzár esetére.

Legnagyobb egyetértésben a vásárlói közösség van, itt ugyanis a többség, illetve a döntős többség a nyitva tartása mellett van. A dolgozóknál azonban már nem egyértelmű a helyzet: "Van, aki nem dolgozik, ha nem muszáj, másoknak viszont jól jön a pótlék" - mondta Vámos György. Hozzátette, ma sem kötelező nyitva lenni, és ha alkalmazott vagyok, akkor találok olyan boltot, amelyik nyitva van, és találok olyat, amelyik nincs. Kétségtelen, hogy általánosságban a vasárnap nyitva tartó jobban fizet. "A boltok többsége szám szerint egyébként zárva van, a nagyobbak tartanak nyitva" - tette hozzá.