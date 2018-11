Egyszer volt ilyen magas az októberi hiány

Hatalmas hiány

Októberben 181,6 milliárd forintos mínusszal zárt a költségvetés (pénzforgalmi szemlélet, önkormányzatok nélkül), ilyen magas tizedik havi hiányra eddig csak egyetlen egyszer volt példa, épp tavaly. Az ezt megelőző években jellemzően inkább szufficitet mutatott az államkassza.

Az okok

Több előrehozott kiadás is terhelte az októberi büdzsészámokat. Így a tárca közlése szerint a novemberi hosszú hétvégére való tekintettel már október utolsó napjaiban elindították a központi költségvetési szervek a bérkifizetéseket , az utalások értéke meghaladta a 100 milliárd forintot.

Ezzel egy időben a családtámogatások is hamarabb megérkeztek, amely mintegy 30 milliárd forintos tételt jelentett.

Az idei év tartós költekezése pedig folytatódott az uniós programok megelőlegezése terén, erre azonban nem közölt előzetes adatot a tárca.

Az a bizonyos uniós források egyenlege

az év hátralevő részében még jelentősen emelkedhet.

A Pénzügyminisztérium gyorstájékoztatójából kiderül azonban néhány részlet, hogy mi is állt a kimagasló deficit mögött.Továbbra is nagy mértékben határozza meg a költségvetés általános folyamatait az uniós büdzsé egyenlege. A tárca most azt közölte, hogy októberben 131 milliárd forintot utalt át Brüsszel, 472 milliárd forintra emelve ezzel idén a költségvetésbe érkezett uniós bevételek összegét, ami a tárca várakozása szerintSzokás szerint a Portfolio frissítette a rendelkezésre álló adatokkal az uniós források be- és kiutalásának egyenlegét.