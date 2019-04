Ekkora Magyarország ereje az Európai Unióban

Így állunk most

Mivel már rendelkezésre állnak a 2018-as GDP-adatok, ezek alapján két cikkben tárgyaljuk a régió és Magyarország súlyának változását az Európai Unióban. A mostani írásunkban a gazdaságok méretét és annak alakulását illusztráljuk néhány egyszerű ábra segítségével. A gazdasági méretet a GDP nagyságával azonosítjuk, vagyis nem a fejlettséget (pl. egy főre eső GDP), hanem az országok gazdasági összteljesítményét mutatjuk be.2018-ban egy szimbolikus változás következett be az uniós országokrangsorában. A lengyel GDP (folyó áron, euróban számolva) meghaladta a svéd mutatót, és bár korábban is voltak helycserék, úgy tűnik, hogy ezúttal egy hosszú időre szóló változást láthatunk. Lengyelország ezzel az EU hetedik legnagyobb gazdasága lett, és csak a hat nagy népességű, fejlett nyugat-európai gazdaság előzi meg. Lengyelország természetesen elsősorban a nagy lakosságszámával kerülhetett ennyire előkelő helyre, de maga az előrelépés a fejlett országokénál gyorsabb gazdasági növekedés eredménye.

Az előrelépést azért tekinthetjük jelzés értékűnek, mert a fejletlenebb, gyorsabb növekedésű kelet-közép-európai országok előretöréséről árulkodik. Valóban: nem csak a lengyel, hanem a cseh és román gazdaság pozíciójavulását is megfigyelhetjük. E két ország Portugáliát előzte meg, nem sokkal korábban pedig a görögöt. Ehhez kellettek ugyan a déli periféria gazdasági nehézségei, de amennyiben a két ország nem produkál óriási korrekciót a következő években, akkor a változás tartós lesz. Legfeljebb csak azt jegyezhetjük fel, hogy a román GDP akár már jövőre megelőzheti a csehet, ezzel pedig az ország a kelet-közép-európai régió második legnagyobb gazdaságává válna. (Ehhez persze az kell, hogy Románia nagyobb áldozatok nélkül ússza meg a jelenlegi súlyos egyensúlyi problémáit .)A rangsor természetesen elfedi az egyes országok, országcsoportok közötti különbségeket. A hat legnagyobb méretű ország gazdaságában termelik meg az uniós GDP háromnegyedét. A további hat kisebb, fejlett országgal együtt pedig az arány 88%-ra kúszik fel. 2018-ban a V4 országok adták az uniós gazdasági teljesítmény 6%-át, a további hét kelet-közép-európai országgal (baltiakkal és balkániakkal) együtt pedig a 9%-át.

Ugyanezt megmutatjuk egy kicsit kuszább ábrán is, amelyen például látszik, hogy a britek kilépése érdemben csökkenti az Európai Unió gazdasági erejét. A magyar részesedés az uniós GDP-ből (szintén euróban, folyó áron számolva) 0,8% volt tavaly, ezzel a 17. helyen állunk a gazdasági méret szerinti rangsorban. Változás nem várható, 130 milliárd euró körüli éves gazdasági teljesítményünk jócskán meghaladja a szlovákot (90 milliárd euró), de érdemben elmarad a görögtől (185 milliárd euró).

Előretört-e a régió?

Európa keleti országaiban immár évek óta karakteresen gyorsabb a gazdasági növekedés, mint a fejlett országokban, adódik tehát a kérdés: mennyire erősödött meg a súlyuk az Európai Unióban. Ehhez az egyes országok, országcsoportok éves megtermelt GDP-jét viszonyítottuk az EU összteljesítményéhez, és megfigyeltük az időben történő változást. (Továbbra is folyó áras, euróban számolt bruttó hazai termékkel, és - a fix viszonyítási alap érdekében - az EU jelenlegi 28 tagországának GDP-jével számoltunk, függetlenül attól, hogy az adott évben hány tagországa volt éppen az uniónak. Érdemes még megjegyezni, hogy a súly alakulását befolyásolja, hogy a nemzeti valutában összeszámolt GDP-t milyen aktuális árfolyamon váltjuk euróra, vagyis egy ország pozíciójának változásában közrejátszik, hogy az adott évben erősödött vagy gyengült-e a fizetőeszköz az euróval szemben.)A kérdésre a rövid válasz: igen, a régió európai uniós gazdasági súlya emelkedő trendben van, de még mindig nem mondható igazán nagynak. Fontos megállapítás az is, hogy országonként nagyon különböző a minta.1995-ben az EU 11 kelet-közép-európai országa a 28 mai tagország GDP-jének 4%-át állította elő. (EU-11 alatt a visegrádi, balti és balkáni országokat értjük, másképpen fogalmazva a 2004 óta belépett tagországokat, Máltát és Ciprust leszámítva.) A tömeges csatlakozás évében, 2004-ben ez az arány 5,4% volt, tavaly pedig már 8,7%. Az előretörés nem volt egyenletes, a válság éveiben a súly növekedése megtorpant, és csak az utóbbi két évben erősödött fel újra a trend. Hasonló mintát figyelhetünk meg a visegrádi országok (V4) esetében is, 3% alól (1995) a csatlakozásig 4%-ra, majd innen 6% közelébe emelkedett a gazdasági súly.

A fenti ábrán kicsit megtévesztő Magyarország stagnálása, hiszen a széles skála elfedheti az egyedi szinten már jelentősnek mondható mozgásokat. Éppen ezért a magyar mutatóit kicsit felnagyítjuk:

Látható, hogy a minta nagy vonalakban hasonlít a régiós trendhez, ám a növekedés komótosabb volt , illetve a válság éveinek nagyobb visszaesése miatt a magyar gazdaság súlya csak 2018-ban érte el a válság előtti csúcsot. Sőt, a részesedésünk igazából ma nem sokkal nagyobb, mint az uniós csatlakozásunkkor. Eközben a V4 és különösen az EU-11 csoport összességében már jóval a 2004-es, illetve a válság előtti csúcs értékei felett jár. Ez azt sejteti, hogy a feltörekvő országokhoz képest a magyar gazdaság relatív fejlődése alacsonyabb tempójú lehetett, az alábbi ábra ezt igazolja:

A magyar gazdaság súlya a régiós országcsoportban az uniós csatlakozás évében volt a legnagyobb, majd 8 év alatt jelentősen csökkent. A romló tendencia 2013-tól váltott át stagnálásba, ami egybevág korábbi megállapításunkkal, miszerint a magyar GDP-növekedés az utóbbi években lépést tart a régióval.