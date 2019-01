Eddig négy módosító indítványról (A, G, O és B) szavaztak a képviselők. Az első három elbukott a várakozásoknak megfelelően. Az elmúlt percekben pedig az ellenzéki Cooper-féle (B) módosító indítványról szavaztak, és meglepetésre elbukott az is (321:298 arányban). Így tehát (most) nem kap a kormány a "nyakába" olyan mozgástér szűkítő keretet, hogy ha február 26-ig nem tud összehozni egy parlament által elfogadott Brexit-megállapodást, akkor kinyújtják a március 29-én lejáró Brexit "határidejét", azaz elnyújtják az EU-ból való kilépés dátumát. A hírre azonnal fél százalékot esett a font 1,31-ig a dollárral szemben, hiszen így egyelőre jogilag nincs esélye annak, hogy a britek az elnyújtott Brexit mellett esetleg később mégis bent maradnak az EU-ban.

Nincs értelme a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről folytatott tárgyalások újbóli megnyitásának, mert "ha valamit újranyitunk, akkor mindent újra megnyitunk" - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakció- és EP-választási csúcsjelöltje kedden Berlinben. Theresa May brit kormányfő éppen ma jelentette be, hogy az otthoni politikai egyeztetések alapján kezdeményezi az EU-nál a kilépési megállapodás újratárgyalását, pontosabban az abban foglalt északír tartalékmegoldás módosítását:

Bár az Európai Unió vezetői világosan jelezték már az elmúlt hetekben, hogy nem tárgyalják újra a novemberben Nagy-Britanniával megkötött kilépési megállapodást és annak északír tartalékmegoldását, ma Theresa May brit kormányfő mégis azt kérte az EU-tól, hogy nyissák újra a tárgyalásokat és jogilag kötelező érvényű módosításokat hajtsanak végre a kilépési szövegen. Ez azonban csak látszólagos ellentmondás, mivel az elfogadott Brexit-megállapodás az északír tartalékmegoldás helyett alternatív megoldást is lehetővé tenne, csak konkretizálni kellene annak tartalmát. A következő hetekben várhatóan erről szólnak majd a tárgyalások, ha az EU is valóban rábólint az "újranyitásra". May reményei szerint egy módosított tartalék-megoldással már át tudja vinni a brit parlamenten az egész Brexit-megállapodást és akkor így már nem lesz se megállapodás nélküli kizuhanás, se elnyújtott Brexit.

