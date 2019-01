Elbuktak a tervek: marad a kormányzati leállás az Egyesült Államokban

Az egyik javaslatot a republikánusok terjesztették elő. Ezt ötvözte Trump elnök szombati kompromisszumos javaslatát, miszerint az amerikai-mexikói határra tervezett fal megépítéséhez kért 5,7 milliárd dollár megszavazása fejében három évre meghosszabbították volna a fiatal amerikai illegális migránsokat védő program érvényességét.A másik javaslatot a demokrata párti politikusok terjesztették elő. Ezt a törvényjavaslatot a demokrata többségű képviselőház már elfogadta. A javaslat értelmében a fizetés nélkül dolgozó vagy kényszerszabadságra küldött kormányzati alkalmazottak helyzetének megkönnyítésére február 8-ig biztosították volna a kormányzat működésének finanszírozását, és eközben a törvényhozók megkezdhették volna a tárgyalásokat a falépítés költségeiről.A demokrata párti javaslatot hat republikánus szenátor - köztük Lisa Murkowski alaszkai, Susan Collins Maine és Mitt Romney Utah állam szenátora - is megszavazta, ám még így is elbukott.A voksolás után Nancy Pelosi demokrata párti házelnök újságírókkal közölte: készen áll arra, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel a helyzet megvitatására.Amerikai kommentárok szerint mindazonáltal arra lehet számítani, hogy az immár több mint egy hónapja tartó részleges kormányzati leállás még hosszú ideig elhúzódik, annak ellenére, hogy egyre több politikus és befolyásos személyiség sürgeti a megoldást. Csütörtökön John Kelly, Donald Trump elnök korábbi kabinetfőnöke emelte fel szavát ennek érdekében. Wilbur Ross kereskedelmi miniszter ugyanakkor azt az ötletét hangoztatta, hogy a fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottaknak nem élelmiszerjegyekért kellene folyamodniuk, hanem bankhiteleket kellene felvenniük a napi megélhetés fedezésére. Jelenleg mintegy 800 ezer kormányzati alkalmazott van kényszerszabadságon, vagy kénytelen fizetés nélkül dolgozni.A szenátusi szavazás után a Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közölte: Donald Trump elnök csakis akkor vesz figyelembe újabb kompromisszumos törvényjavaslatot, ha a kormányzat működésének átmeneti ideig tartó finanszírozásáról szóló javaslat magában foglalja a déli határon építendő fal építésére szánt "nagyarányú összeget" is. A szóvivőnő ezúttal nem az elnök által kért 5,7 milliárd dollárt említette.A szenátusban közben Mitch McConnell republikánus és Chuck Schumer demokrata párti frakcióvezetők között egyeztetés kezdődött egy újabb, ezúttal kétpárti kompromisszumos javaslatról.Egyes vélemények szerint a leállás hatására akár teljesen leállhat az Egyesült Államok növekedése az első negyedévben. Igaz, a tekintetben optimisták a szakértők, hogy amennyiben helyreáll a rend, a gazdaság lendülete is visszatérhet.