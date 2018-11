Eldőlt: az Európai Bizottság elindítja az eljárást Olaszország ellen

Súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet. Az eurócsoport tagjainak azonos szabályok alapján kell játszaniuk, ezek azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy biztonságot, stabilitást és kölcsönös bizalmat teremtsenek.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke szerint az olasz kormány által letett költségvetési terv "alvajárás az instabilitás felé", ezért az Európai Bizottság szükségesnek tartja a túlzott deficit eljárás elindítását Olaszországgal szemben, amiért az "különösen súlyos szabályszegést követett el".- emelte ki Dombrovskis.Most az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő Eurogroup csoporton a sor, hogy megvitassa a Bizottság ajánlását, és adott esetben indítsa el az eljárást Olaszország ellen. Erre legkorábban decemberben, de valószínűleg inkább jövő januárban kerülhet sor.Annak ellenére, hogy ezzel magasabb szintre lépett az EU és Olaszország politikai konfliktusa, jelentős hozamesést láthatunk az olasz állampapír-piacokon. Ebben szerepe lehet annak, hogy Giuseppe Conte kormányfő a Bizottság döntésére reagálva kijelentette: aggódva figyelik a kötvénypiaci folyamatokat, a kormány pedig reformokkal fogja megakadályozni, hogy jobban elfajuljon a helyzet. (Érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt hetekben jelentős hozamemelkedést láthattunk az olasz kötvénypiacokon, így a mai esés egyfajta "buy the rumor, sell the news" korrekciónak is tekintető.)Conte szavai megnyugtatóan hangzanak, azonban közben Matteo Salvini kormányfő-helyettes ma is leszögezte, hogy hajlandók a kompromisszumra, a költségvetési főbb számaiból (kiváltképp a hiánycélból) azonban nem engednek. Ez alapján - hacsak nem történik lényegi közeledés az álláspontokban - a mai megnyugvás könnyen átmenetinek bizonyulhat.