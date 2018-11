Eldőlt az LTP-beszántásról szóló népszavazás sorsa

Donáth Anna Júlia, a Momentum Mozgalom alelnöke kezdeményezése magánszemélyként arra irányult, hogy az Országgyűlés módosítsa a lakástakarék-pénztárakról szóló törvényt, és az állami támogatásra vonatkozó szabályokat a 2018. október 17-e után kötött szerződésekre is alkalmazzák. Az NVB szerint azonban a kérdés az Országgyűlést a költségvetési törvény módosítására kötelezné, ezért nem hitelesíthető.Zsiga-Kárpát (Z. Kárpát) Dániel, a Jobbik alelnöke magánszemélyként szintén a lakástakarék-pénztárakkal kapcsolatban nyújtott be kérdést az NVB-hez, a kérdés azt célozta, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az állam továbbra is a lakástakarék-pénztáraknál elhelyezett összeg 30 százalékával, legfeljebb évi 72 ezer forinttal támogassa a lakáscélú előtakarékosságot. Az NVB szerint ez a kérdés sem hitelesíthető, mert ugyancsak a költségvetés módosítására - kizárt tárgykörre - irányul.Az NVB határozatai nem jogerősek, azokkal szemben 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.