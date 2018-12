Eldőlt: Bécsbe megy a CEU

A CEU-nak egy törvénymódosítás miatt lett szüksége a működéshez egy olyan nemzetközi megállapodásra, amely kormányok között köttetik. Erre nem került sor, ezért az RTL Klub tudomása szerint eldőlt, hogy Bécsbe költözik az egyetem. A döntést az intézmény részéről hivatalosan nem erősítették meg, deA CEU még októberben közölte , hogy ha decemberig nem történik megállapodás, vagyis a magyar kormány nem írja alá az államközi egyezményt New Yorkkal, akkor a CEU Bécsbe költözik.A kormány a televízió kérdésre annyit közölt, hogy az egyetem ultimátumaival nem foglalkoznak.Két hete kiszivárgott , hogy hivatalában fogadta Soros Györgyöt Sebastian Kurz osztrák kancellár, és a találkozó kiemelt témája a CEU Bécsbe költözése volt. Ezen, és a következő napok technikai megbeszélésén szó volt a Budapesten dolgozó egyetemi munkavállalók Bécsbe költözéséről is. Az már korában is tudott volt, hogy a következő téli félévtől kezdve a politikatudományi, az újságírói és a nemzetközi kapcsolatok posztgraduális képzései már Bécsben indulhatnak el az egyetemnek.Az továbbra sem világos, hogy mi lesz a Közép-Európai Egyetem sorsa. A héten Gulyás Gergely és Kósa Lajos kormánypárti politikusok szavaiból úgy tűnt, hogy azzal számolnak, bár együttműködési megállapodás híján a CEU költözik, de a Közép-Európa Egyetem, amelyik csak posztgraduális képzést végez maradni fog.