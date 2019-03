Eldurran az áremelkedés, ha most nem lép az MNB

Magyarország ebben a környezetben egy kis csoda. Soha nem láttam olyan országot, amely kétszámjegyű bérinflációval rendelkezik, és az inflációt a cél alatt sikerül tartania.

A központi bankok elsődleges feladata az árstabilitás elérése, fenntartása. Az elmúlt években a fejlett és fejlődő országok jelentős része a laza monetáris kondíciók alkalmazása révén a defláció veszélye miatt az infláció beindításán dolgozott. Az MNB kitüntetett célja is ez volt, noha - nem alaptalanul - számos kritika érte a hazai jegybankot, hogy emellett deklaráltan egyre nagyobb hangsúlyt fektet például az államháztartás finanszírozásának támogatására, saját nyereségességének biztosításra.Az inflációt számos tényező befolyásolja direkt vagy indirekt módon. Az egyik a bér, amely költség- és keresletoldalról is hat a hazai árfolyamatokra. A bér ugyanis a vállalatok számára költség, vagyis a termékek és szolgáltatások árába beépülhet az előállításukhoz szükséges munkaerő magasabb költsége. A bérek emelkedése a háztartások számára azonban több elkölthető jövedelmet, ezzel nagyobb keresletet is jelent, amelynek szintén áremelő hatása van. Ezért is meglepő, hogy a KSH adatai alapján a 2010 és 2017 közötti 46 százalékos átlagbér-, és így 28 százalékos reálbér-emelkedés nem párosult jelentősen emelkedő árakkal.Ugyanakkor némi bérinflációra utal, hogy a magyar infláció jelenleg az egyik legmagasabb az EU-ban (hasonlóan az ugyancsak látványos béremelkedést felmutató Romániához), a maginfláció pedig januárban már meghaladta a 3%-ot. Noha az MNB szóban már előzőleg jelezte, hogy e veszély miatt lassan el kell kezdenie monetáris politikája szigorítását, az utóbbi hetekben a hangsúly a világgazdasági növekedés várható lassulására, s emiatt a világszerte óvatosabb jegybanki változtatásra került. Ugyanakkor az Államadósság Kezelő Központ február végén megemelte egyes állampapírok kamatát, ami közvetve monetáris szigorítást jelent. Mindezen új jelenségek ellenére az elmúlt években az inflációs és a béremelkedési adatok még köszönőviszonyban sem voltak egymással. William Buiter, világhírű közgazdász ezt az alábbi módon foglalta össze a Portfolio-nak adott interjújában E jelenségre az egyik magyarázat az lehet, hogy a háztartások válság utáni adósságleépítése miatt gyengül a közvetlen kapcsolat a bérek és az árak között. Fontos tényező lehet az is, hogy az eközben jelentősen leértékelődött forint miatt az euróban kifejezett bérek emelkedése messze nem volt ilyen mértékű.Fontos hangsúlyozni, hogy a régiós országok közül egyedül Magyarország nem tudott termelékenység növekedést felmutatni az elmúlt évtizedben. Igaz, említést érdemel, hogy a termelékenységet az egy foglalkoztatottra jutó GDP-vel mértük, amit torzít a közmunka program.

Mi várható ezek után az inflációval kapcsolatban?

A nemzeti számlákból kalkulált reálbérindex jól mutatja, hogy a reálbérek 2005-től 2012-ig szinte folyamatosan csökkentek, s egészen 2015-ig nem indult meg a növekedés. Így a bérnövekedés egy jelentős része a korábban elmaradt béremelések kiigazítása. Összességében tehát, reálértelemben az elmúlt évek béremelése visszazárkózást jelent a 2006-os termelékenységi szinthez, amelyet követően a termelékenység érdemben nem változott, ugyanakkor csökkent a reálbér.A 2017. évi reálbér-növekedés egy része azonban már a termelékenységet meghaladó mértékű lehetett, s ez 2018 után várhatóan idén is folytatódik. A további bérnövekedést egyértelműen a munkaerőhiány (és az erőltetett minimálbér-emelés) indukálja. 2015-2016-ban az álláskeresők száma elérte a 400 ezret, míg a betöltetlen álláshelyek száma meghaladta a 40 ezret. 2018 végén az álláskeresők száma már csak 240 ezer fő volt miközben a betöltetlen álláshelyek száma megduplázódott, és meghaladta a 82 ezret.A GKI munkaerőpiaci kutatása során HR szakértőket, toborzókat és fejvadászokat kérdezett meg a tendenciákról, mivel a jövőbeli bérváltozásokat alapvetően determinálja a munkaerőhiány. A szakemberek szerint a növekvő a szakemberhiány és a csábító külföldi munkalehetőség miatt egyre nagyobb béremelés szükséges a szakemberek megtartásához, így a piaci igények kiszolgálásához. Ennek köszönhetően záródott a bérolló a régóta munkában álló és az új belépők között, valamint a fizikai és a szellemi foglalkoztatottak között. Ennek, valamint az Y generáció munkába állásának következtében ugrásszerűen nőtt a fluktuáció, amely további béremelést gerjeszt.A piaci szereplők többsége a kiáramlás megállásával számol, míg néhány szegmensben (elsősorban a betanított munkások esetében) már a visszaáramlás is megkezdődött. (Ugyanakkor a 2018-ról szóló statisztikák - legalábbis az egy éven belül külföldön munkát vállalók esetében - még némi növekedést mutatnak.)Ez alapján két szcenáriót vizsgáltunk. Az első szcenárió szerint megáll a munkaerő kiáramlása, továbbá a várakozások szerint az MNB már 2019 első negyedévében szigorítja a monetáris kondíciókat. A második szcenárió szerint megáll a munkaerő kiáramlása és annak ellenére, hogy a gazdasági szereplők 2019-re várják a szigorítást, a jegybank továbbra is ösztönzi a gazdaságot a laza monetáris kondíciókkal és (meglepetésre) nem szigorít az év során, hanem csak 2020-ban.A szcenáriókat DSGE keretben szimulálva vizsgáltuk. (Az eredményeket a 2.-5. ábrák foglalják össze.) Az ábrán a 2016-2019 közötti szakaszon a munkaerőhiány miatti hatásokat figyelhetjük meg, a 2019-2022 közötti időszakon pedig a különböző szcenáriók melletti hatásokat az egyes tényezőkön. A szcenáriókat ceteris paribus vizsgáltuk és az ábrákon a nullától vett eltérés mutatja a szcenáriók hatását minden egyéb változatlansága mellett (tehát kizárólag ezen jelenség hatásait vettük figyelembe, természetesen ezen változókat számos más tényező befolyásolja: számos egyéb között például a kormány gazdaságpolitikai intézkedései, egyéb MNB intézkedések vagy éppen a külpiacról érkező hatások.)

Az elemzéshez használt modell egy új-keynes-i elveken alapuló többszektoros dinamikus, sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) modell OLG háztartásokkal és pénzügyi frikciókkal, amely elsősorban fiskális és monetáris politikai jelenségek vizsgálatára és elemzésére készült. A modell a hamarosan megjelenő Baksa Dániel - Czelleng Ádám (2019): Jegybanki hitelprogramok értékelése Magyarországon egy pénzügyi szektorral bővített DSGE modellben c. tanulmányhoz készült.

Fontos itt megjegyezni, hogy a szigorítás az MNB kommunikációjával összhangban vélhetően először a nemkonvencionális eszközökön keresztül fog megtörténni. Az irányadó kamat szerepe - és várakozásokat meghatározó funkciója - más nem-konvencionális eszközök alkalmazása miatt jelentősen csökkent. Így a jegybank az alapkamat változtatása nélkül is képes lazítani vagy éppen szigorítani a monetáris kondíciókat. Igaz, ezzel jelentősen romlott a folyamat átláthatósága.Ezzel szemben, ha a jegybank úgy dönt, hogy megpróbálja fenntartani a laza monetáris kondíciókat, úgy rövid távon ugyan képes élénkíteni a keresletet, azonban a meglóduló infláció miatt később jóval nagyobb költség mellett érheti el a kívánt árszínvonalváltozást. Ebben az esetben a nagyobb mértékű és tartós szigorítás akár évekig is csökkentőleg hathat a reálgazdaságra, nem beszélve arról, hogy jelentősen romolhat a jegybank hitelessége is. Ez azért lenne baj, mert hitelessége fenntartásával a jegybank akár költségmentesen is hatást gyakorolhat a piacokra. A kérdés tehát az, hogy a jegybank a rövid távú gazdasági sikerekért hajlandó-e középtávon, tartósan visszafogni a gazdaságot, erodálva egyben legnagyobb értékét, hitelességét is.