Eldurvult az EU-brit vita, megfenyegette a főtárgyló a briteket

Nem garantálható, hogy sikerül megállapodni az Egyesült Királyság tervezett uniós kilépését követő esetleges átmeneti időszakról, ha fennmaradnak a mostani jelentős nézetkülönbségek. Barnier ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem fenyegetés, pusztán figyelmeztetés.

Problémáim vannak az Egyesült Királyság álláspontjának megértésével

A brit kormány február 7-8-án a saját Brexit-álláspontját tisztázni hivatott egyeztetéseket tartott, mertarról, hogy mit is képviseljenek a kilépési tárgyalások második szakaszában. Mindez amellett van így, hogy a kormány saját elemzése szerint is mindhárom Brexit-forgatókönyvvel bukna 15 éves távon a brit gazdaság.Azt akarták tisztázni a kormányban, hogya 2019. március 29-i kilépési időszak után a megrázkódtatások enyhítésére, illetve 2020 vége után milyen kapcsolatrendszert alakítson ki a szigetország az EU27-tel (egységes piac, vámunió).mert így egyrészt nehéz készülni a kilépés utáni időkre, másrészt az átmeneti időszakra kiharcolt brit mozgástér is eléggé hátrányosnak tűnik (jogilag kilépnek az EU-ból, de a gyakorlatban a tagjai maradnak, viszont semmibe nincs beleszólásuk, a bankrendszernek és egyéb rendszereknek pedig az EU-n belüli működéshez engedélyeket kell kérnie, stb.).A hét elején olyan hírek jöttek, hogy ennek a hátrányos feltételrendszernek az enyhítésére a britek arra készülnek, hogy a 2019 tavaszi brit kilépés után egyoldalúan rögtön elkezdenének olyan adókedvezményeket adni és olyan egyéb lépéseket tenni, amelyek a Brexit negatív hatásait lennének hivatottak enyhíteni, de szembe mennének az EU-s szabályokkal. Erre fel szerdán az Európai BizottságEbből aztána britek és az EU27 közötti vita, előbbiek rosszhiszeműséggel vádolták meg a közösséget, amely viszont közzétette az említett dokumentumot, hogy "falhoz szorítsa" a briteket, azok pedig emiatt haragudtak meg. Mindezek után ma a kilépési tárgyalások újabb brüsszeli fordulója mentén Michael Barnier Brexit-ügyi főtárgyaló az alábbiakat jelentette ki az MTI összefoglalója alapján:Elmondta, a britek főként azt kifogásolják, hogy az érintett 21 hónapban nem vehetnének részt az uniós döntéshozatalban, miközben az újonnan elfogadott szabályokat is be kellene tartaniuk, de emellett az állampolgárok jogait illetően is vannak véleménykülönbségek.- fogalmazott a francia politikus, és egyúttal reményét fejezte ki, hogy a következő tárgyalási fordulón egyezségre tudnak majd jutni.A főtárgyaló szerint a kiválási szerződés tartalmazza majd, hogy, ugyanis másképp nem lehet elkerülni a fizikai határellenőrzés visszaállítását Írországgal. "A belső piac és a vámunió elhagyása elkerülhetetlenné tenné a határellenőrzést" - hangoztatta.Barnier emellett arra is reagált, hogy a Brexit-tárgyalásokért felelős brit miniszter rosszhiszeműséggel vádolta meg az Európai Uniót, amiért egyfajta szankciós mechanizmust hozna létre az átmeneti időszakban, hogyNem a britek megbüntetése a cél, a nemzetközi egyezményekbe általában "komoly és hatékony" kikényszerítési mechanizmust foglalnak bele - húzta alá.Michel Barnier végezetül"Fogytán az idő, egy percet sem veszíthetünk, ha sikert akarunk elérni" - mondta.A szigetországa tervek szerint 2019. március 30-tól 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakról.Az EurActive-nak nyilatkozó uniós diplomaták szerint elképzelhető, hogy az átmeneti időszak ennél sokkal hosszabb lesz, mert több idő kell az ennek lejártát követő kapcsolatrendszer kitárgyalására.