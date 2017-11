Elég volt kinyitnia a száját az MNB-nek - Mégsem lesz szükség az atomfegyverre?

Nagyot gurítottak szeptemberben

Az egynapos betéti kamat 10 bázispontos csökkentése mínusz 0,15%-ra.

A három hónapos irányadó eszköz állományának csökkentése december végéig 75 milliárd forintra.

A devizaswapok állományának növelése, ennek az eszköznek a felértékelődése. Azóta hirdetnek meg swapot 12 hónapos időtávra is.

A szeptemberi kamatdöntő ülés után jelölte ki a következő időszak kereteit az MNB azzal, hogy kijelentette: fő cél a hosszú hozamok csökkentése, ennek érdekében készek további intézkedéseket meghozni. Októberben ennél is erősebben fogalmaztak: kijelentették, hogy az eddigiektől eltérő eszközöket is megvizsgálhatnak a további lazítás során. Egyelőre szeptemberben az alábbi lépésekről döntöttek:A lépések és a jegybank kommunikációjának hatására a hosszú hozamok szépen el is indultak lefelé. Az elmúlt két hónapban az állampapírok másodpiaci hozama az alábbiak szerint alakult:

Már ebből jól látszik, hogy elsősorban az ötéves futamidő felett volt jelentős a hozamesés. A rövid papírok hozamai ugyanis már korábban jelentősen csökkentek, a nulla százalék körüli szintekről már nem nagyon volt tér lefelé. Érdemes a magyar hozamgörbét hosszabb távon is megvizsgálni:

Vagyis az MNB látszólag elérte a szeptemberben kitűzött célját, vagy legalábbis elindultak a hozamok a kívánt irányba. A fő kérdés az, hogy ezzel elégedett-e már a Monetáris Tanács, vagy további intézkedésekkel akarja még intenzívebbé tenni a hosszú hozamok esését. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amire választ várunk kedden az MNB-től.

Mégsem lesz szükség az atomfegyverre?

Ahogy láttuk, az eddigi folyamatok kedvezőek, vagyis most kedden még szinte biztosan nem kerül sor ezeknek a bevetésére. A legnagyobb esély arra van, hogy legalább decemberig még kivár az MNB, hogy folytatódik-e a hozamcsökkenés. Ráadásul decemberben lesz friss inflációs jelentés is, az új becslések függvényében pedig időszerű lehet újra átgondolni a célokat és a lehetséges eszközöket.

Akár drasztikusan benyúlhatnak a hitelpiacra

A közlemény hangvétele továbbra is igen laza maradhat, az alacsony és a célt csak igen lassan elérő infláció továbbra is az egyik legfontosabb érve a jegybanknak. Hangsúlyozhatják ismét, hogy a tanács szerint az inflációs kockázatok lefelé mutatnak, ami indokolttá teszi a kamatok további csökkentését

A jegybank szeptemberi és októberi jelzése a potenciális új eszközökről több elemző fantáziáját is megmozgatta, sokan elkezdtek gondolkodni, milyen nem konvencionális lépéseken gondolkodhat még a Monetáris Tanács. A Morgan Stanley szakértői például elképzelhetőnek tartották azt is, hogy akár nyíltan vállalt hozamcélt fogalmazzon meg a jegybank, vagyis elmondja, meddig akarja csökkenteni a jegyzéseket. Az Erste Bank elemzői pedig ennél tovább mentek : felvetették az általunk csak "atomfegyvernek" titulált direkt másodpiaci kötvényvásárlás lehetőségét, ha a hozamok nem csökkennek a kívánt mértékben.Vagyis egyrészt a piac elhitte az MNB-nek, hogy kész mindent megtenni a hozamok leszorítása érdekében, elég volt szóban elköteleződni. Emellett sokat segített az, hogy az infláció az elmúlt hónapokban is elmaradt a jegybank céljától, ami akár további lazítást is indokolhat a hozamoktól függetlenül is.A Portfolio felmérésében résztvevő nyolc elemző közül a korábbiakhoz hasonlóan senki sem számít a 0,9%-os alapkamat további csökkentésére, mivel már megszokhattuk, hogy nem ez az elsődleges eszköze a lazításra a Monetáris Tanácsnak. Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője is azt emelte ki, hogy az alapkamat mára "elvesztette irányadó jellegét", viszont az egynapos betéti kamat esetében elképzelhetőnek tart további 5-10 bázispontos csökkentést.A kamatfolyosó alsó szélének módosítása mellett további nem konvencionális eszközök bevetését is elképzelhetőnek tartják. Ennek egyik módja lehet a swaptenderek még hosszabb futamidőre való kitolása, illetve a korábbi hosszú futamidejű kamatcsere-ügyletek (IRS) újraindítása. Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője úgy gondolja, hogy a swapok további kitolása segíthet abban, hogy az utóbbi hónapokban látott folyamatok megerősödjenek az állampapírpiacon.- véli Nyeste Orsolya.Virovácz Péter az ING Banknál egyáltalán nem számít a kamatkondíciók változására. Azonban szerinte az MNB drasztikusan beavatkozhat a jelzálogpiacra, szerinte egy kettős programot hirdet majd meg a jegybank, mely egyrészt szabályozói változás révén ösztönzi vagy épp kötelezi a bankokat a változó kamatozású jelzáloghitelek fixre történő átváltására (plusz korlátozza az új hitelek esetében is az arányt). Mindemellett a maximális kamatfelárakat és a jelzálog kamatbázisát is meghatározhatja a jegybank. Mindezt persze úgy kell véghez vinni, hogy a lakosságnak egy forintjába se kerüljön, így a bankok ezzel a változással sokat veszítenek. Éppen ezért úgy véljük, hogy a második intézkedés egy feltétel és limit nélküli IRS program lehet, amelynek keretében a bankok kezelhetik a fixre történő konverzióból fakadó kockázatokat, valamint költségeik egy részét is fedezhetik (pl állampapír vásárlással). Az IRS kedvező árazása, valamint az újabb keresleti hullám az állampapírpiacon így végül lejjebb nyomja a hozamgörbét.ha ez megvalósul, akkor valóban komoly beavatkozás lehet a hitelpiacra a jegybank által.Mivel az előző kamatdöntő ülés közleményében az MNB utalt rá, hogy egy új eszköz előkészítésén dolgozik, ezért elképzelhetőnek tartjuk, hogy akár már a mostani ülésen sor kerül erre. A bevezetendő eszköz az MNB kommunikációja alapján a hosszú hozamok leszorítására fog törekedni. Ez megtörténhet egy IRS program, vagy egy új - akár később irányadóvá váló - repo eszköz bevezetésével, melynek futamideje lehet hat hónap, ugyanis az MNB két hete jelezte, hogy a 6 hónapos BUBOR piacát is aktívvá akarja tenni. A jegybank október 24-i közleményében expliciten jelezte, hogy kívánatosnak tartaná a hosszabb kamatfixálású hitelek terjedését, ezért az sem kizárt, hogy az esetlegesen bejelentésre kerülő, nem konvencionális eszköz a jelzálogpiacra fókuszál majd - vélik az OTP Bank elemzői.Az elemzők többsége továbbra is azt gondolja, hogy. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője például úgy véli, hogy 2019 negyedik negyedévében emelheti majd először az alapkamatot a Monetáris Tanács. A kamatcsökkentési ciklus újraindítására pedig minimális esélyt látnak a szakértők. Ebben a tekintetben Suppan Gergely lóg csak kicsit ki a sorból, a Takarékbank elemzője szerint 15% esély még mindig van az alapkamat további csökkentésének.