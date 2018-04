Elengedi a kamara az 5000 forintos díjtartozásokat?

Igaz, Csoltó azt is sietett leszögezni, hogy ez még nem egy kiforrott javaslat, csak a probléma beazonosításáról van szó, de eszerint a fővárosi cégek reménykedhetnek, hogy a vállalkozók körében rendkívül népszerűtlen díjat eszerint nem kell megfizetniük.Csoltó arról is beszélt, hogy nincs megbízható adat arról, valójában mennyi működő vállalkozás tevékenykedik Budapesten. Ezért először rendbe kell tenni a nyilvántartásokat, majd kellő rugalmassággal kell eljárni az elmaradt kamarai regisztrációs díjak rendezése során. Szóba jöhet a tartozások elengedése vagy valamilyen kedvezmény nyújtása.Mindenesetre aki eddig befizette a kamarai tagdíjat (pontosabban regisztrációs díjat), az lehet, hogy most bosszankodni fog.