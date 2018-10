Elengedik a törökök az amerikai hitszónokot, mégis gyengül a líra

A török bíróság úgy döntött, hogy bő 3 éves börtönbüntetésre ítéli Andrew Brunson hitszónokot, de rögtön azt is jelezte, hogy az előzetes letartóztatásban töltött idővel együtt ezt már lényegében "letudottnak" lehet tekinteni, így igazságügyi őrizetét megszüntette. A 20 éve Törökországban élő Brunson tehát várhatóan napokon belül visszatérhet majd az Egyesült Államokba.Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok hatóságai és maga Donald Trump elnök is határozottan követelte a szerintük indokolatlanul letartóztatott Brunson szabadon bocsátását és nyomatékul (illetve a jelentős líragyengülés török versenyképességet javító hatását ellensúlyozandó) jelentősen emelte az Egyesült Államok a török importtermékekre a vámokat. Erre Törökország is válaszlépéseket tett és a két ország viszonyát ez jelentősen rontotta.Ezen felül a feszültséget növelte az is, hogy a törökök nem Amerikától, hanem Oroszországtól rendeltek rakétavédelmi rendszert. Most viszont Brunson elengedésével megnyílhat az út a két ország közötti kapcsolatok normalizálódása irányába, tekintettel arra, hogy egyébként mindkettő NATO-tag és a közel-keleti térségben Amerika fontos támasza Törökország.A mai bírósági fejleményt a török lírába már feltehetően beárazták az elmúlt napokban ugyanis jelentősen erősödött. Ezzel függhet össze, hogy a bejelentés utáni fél órában a líra 5,86-ról 5,96 körülig visszagyengült a dollárral szemben. Közben a dolláralapú török államkötvények árfolyama megugrott, hozamuk tehát csökkenni kezdett.

Az elmúlt hónapok fontosabb fejleményei az ügyben: