Elérte a Fed célját az infláció

Márciusban a Federal Reserve (Fed) által kiemelten figyelt, személyes fogyasztáson alapuló (PCE) infláció 2%-ra emelkedett, vagyis elérte a jegybank célját. Mindez azonban nem jelent meglepetést, a növekedés összhangban volt a szakértők várakozásával.Az áralakulást jobban megragadó maginfláció is emelkedett, a februári 1,6%-ról 1,9%-ra, ami szintén azt jelzi, hogy az alapfolyamatok is egyre intenzívebb drágulásra utalnak a világ legnagyobb gazdaságában. Ez a legnagyobb emelkedés 2012 áprilisa óta.Az adatok azt mutatják, hogy a személyes jövedelmek is emelkednek, az előző hónaphoz képest 0,3%-kal.A szakértők megjegyzik, hogy az infláció emelkedése összhangban van az USA erős gazdasági teljesítményével, az egyre feszesebbé váló munkaerő-piaccal, valamint az emelkedő nyersanyagárakkal. A beérkező adatok így összességében arra utalnak, hogy a Fed folytatni fogja a monetáris szigorítást az idei évben.