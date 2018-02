Élesítették a bombát Amerikában - Ez még a dollárt is kiütheti

Veszélyes vizeken eveznek Trumpék

A kormányzati költekezés élénkülésével párhuzamosan növekvő költségvetési hiány nem szükségszerűen rossz dolog:, ami csökkenti a gazdaság túlhevülésének és az infláció elszabadulásának kockázatát.A gazdasági ciklikusság hatásait kisimító fiskális politika tehát fontos eszköz a döntéshozók kezében, azonban alkalmazása kapcsán fontos szempont, hogy, nem pedig a rövid távú politikai haszonszerzés lehetőségét. Ha egy állam már a felfelé ívelő, túlhevülés felé tartó gazdasági ciklusban folytat költekezési politikát, az buborékok és egyensúlytalan helyzetek felé tereli az országot, ráadásul lejtmenetben nem lesz lehetősége anticiklikus módon élénkíteni.Az UniCredit elemzői szerint pontosan ez a helyzet most az Egyesült Államokban, ezért Donald Trump és kormánya veszélyes vizekre vezeti az amerikai gazdaságot. Kiemelik, hogy a tavaly decemberben elfogadott adóreform 1500 milliárd dolláros többlet költségvetési hiányt jelenthet majd a következő tíz évben, emiatt pedig. Bár ez önmagában nem kiemelkedő, hiszen például gazdaság válságok környékén volt már többször is példa ilyen mértékű hiánynövekedésre, abból a szempontból viszont különleges a mostani helyzet, hogy a negatív kibocsátási rés mostanra gyakorlatilag bezárult, vagyis. Ezt igazolja az is, hogy a munkanélküliségi ráta 17 éves mélyponton van, vagyis a jelenlegi fellendülési periódus a végéhez közeledik, ilyenkor pedig már tartalékokat kellene képezni a büdzsében.

Kísért a múlt: dollárgyengülésre felkészülni?

A fenti ábrán látszik, hogy az elmúlt évtizedekben a negatív kibocsátási rés (szürke oszlopok, GDP %-ában) záródása a hiány (piros vonal, GDP %-ában) csökkenésével párosult, vagyis, most azonban látványosan kezd megszakadni ez a korreláció. De a szakértők szerint nem csak az intézkedések időzítése problémás, hanem azok minőségével is komoly gondok vannak. Hiába lenne ugyanis rossz az időzítés, ha mondjuk olyan dolgokra menne a pénz, ami hosszú távon az USA növekedési potenciájának emelkedéséhez vezetne, vagyis például a termelékenység növekedését vonná maga után.Bár a vállalkozások adminisztrációs terheinek, ezáltal pedig a túlszabályozottság mértékének csökkentése egy jó lépés ebbe az irányba, az UniCredit szakértői erősen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a vállalati adókulcs mérséklésének a dolgozók lesznek majd a legnagyobb haszonélvezői. Sokkal valószínűbb, hogy az így megtakarított pénz nagy része valamilyen formában a részvényesekhez kerül majd.A roskadozó amerikai infrastruktúra fejlesztése szintén nagyon fontos feladat, a Trump által bejelentett terveket azonban nagy bizonytalanság övezi: elsősorban az nem látszik, hogy mivel a teljes keretösszeg mindössze 20%-át (200 milliárd dollárt) állná a szövetségi állam,Amennyiben hihetünk az elmúlt évtizedek tapasztalatainak, pozitív kapcsolat van a dollár és az amerikai költségvetési egyenleg alakulása között:

Megjegyzés: a piros vonal az amerikai költségvetés egyenlegének négy negyedéves mozgóátlagát mutatja (GDP%-ában, bal tengely), míg a fekete vonal az amerikai dollár az USA főbb kereskedelmi partnereinek fizetőeszközeivel szembeni relatív árfolyamalakulását ábrázolja (felfelé dollárerősödés, lefelé dollárgyengülés).

A leegyszerűsített magyarázat minderre az, hogy a piaci szereplők megítélése szerint. Persze nem ez a kizárólagos szempont, amit mérlegelni kell, fontos például a gazdaság ciklikus pozíciója is, amit a korábban már említett kibocsátási rés alakulásával lehet a legkönnyebben modellezni.Az UniCredit elemzői egy egyszerű regressziós számítás segítségével - az elmúlt 30 év adatait felhasználva - a mindenkori aktuális kibocsátási réshez becsültek egy ideális költségvetési egyenleget (itt azzal a feltételezéssel éltek, hogy hosszú távon a költségvetés alkalmazkodott a kibocsátási réshez), majd ezt összevetették a tényleges költségvetési egyenleggel:. Az alábbi ábrán a piros vonal ábrázolja a két egyenleg közötti különbség alakulását: a bal oldali tengelyen 0 érték felett feszes, 0 alatt laza költségvetési politikáról beszélhetünk. A fekete vonal az amerikai dollár az USA főbb kereskedelmi partnereinek fizetőeszközeivel szembeni relatív árfolyamalakulását ábrázolja, négy negyedéves késleltetéssel.

Ha lehet hinni a két tényező közötti szoros kapcsolatnak, akkor Trump mostani költségvetési lazítása mellett a dollár további, jelentős gyengülésére kell számítani.

Összességében tehát több fundamentális tényező is abba az irányba mutat, hogy az elkövetkező időszakban folytatódhat a dollár tavaly év eleje óta tartó gyengélkedése, ami akár további, számottevő leértékelődést is jelenthet majd a zöldhasú számára. Ennek persze lehet, hogy örül az amerikai kormány, miképp azt már többször is a piaci szereplők tudomására adták, még akkor is, ha később igyekeztek visszakozni kijelentéseiktől, vagy legalábbis finomítani azokon.

Erre tehet rá még egy lapáttal az, hogy a válság óta óriási mennyiségű tőke áramlott be külföldről az USA-ba, ami az ország nettó nemzetközi befektetési pozíciójában (NIIP) drámai romlást idézett elő: a válság idején még -9%-on állt a GDP-arányos NIIP mutató értéke, ez mostanra -45% környékére esett, azaz a külföldi szereplők sokkal nagyobb követelésállományt halmoztak fel az Egyesült Államokkal szemben, mint fordítva. MindezA beáramlás persze nem ok nélkül történt, hiszen Obama idejében az amerikai kormány jól felismerte, hogy a válság miatt drasztikus költségvetési lazításra lesz szükség, ami hozzájárult a gazdaság viszonylag gyors kilábalásához, legalábbis amennyiben a világ többi részéhez (különösképp az euróövezethez) viszonyítjuk a folyamatot.Mostanra azonban sokat változott a helyzet: az euróövezet évek óta nem látott konjunktúrának örvend, a világgazdaság kilátásai egyre jobban festenek, ezzel párhuzamosan viszont az USA hosszú ideje tartó, recessziómentes növekedési ciklusa érett szakaszában jár, amire Trumpék még ráerősítenek a költségvetési politika indokolatlan lazításával. Ennek akkor lesz majd meg az igazi böjtje, amikor beüt egy recesszió, a mozgástér viszont sokkal kisebb lesz a mostani felelőtlen költekezés miatt. Mondhatnánk úgy is, hogy nincs ingyen ebéd, a mostani dőzsölésért egyszer majd valakinek fizetnie kell.