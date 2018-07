Elfogadta az Országgyűlés a jövő évi költségvetést

A szociális hozzájárulási adó 17,5%-ra csökkenhet a jelenlegi 19,5%-ról.

A 2015-ben elfogadott menetrend értelmében 2019-ben az emeléssorozat utolsó lépcsőjeként 20 ezer forintra emelkedik a kétgyermekesek után járó havi kedvezmény mértéke gyerekenként a jelenlegi 17500 forintról.

Jövőre új szociális hozzájárulási adótörvény készül, amibe bele fog tartozni az egészségügyi hozzájárulás is, ez az adónem megszűnik. Mindez az adórendszer egyszerűsítése érdekében.

Felülvizsgálja a szochora vonatkozó adókedvezményeket a kormány az ígéretek szerint.

2019-től jelentősen megnövekszik a fejlesztési tartalék értékhatára, az energiahatékonysági kedvezmény pedig már a felújításokra is kiterjed.

40 milliárd forintnyi tartalék áll jövőre rendelkezésre Közszolgáltatások fejlesztése jogcímen.

A dokumentumból kiderül: ebből az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó programot finanszírozhat a kormány.

A kabinet 4,1%-os GDP-bővüléssel számol jövőre 2,7%-os infláció mellett, és a ideinél alacsonyabb, 1,8%-os GDP-arányos hiánycélt tervez a költségvetés szerint. A makrogadzasági pálya a GDP-növekedés tekintetében hordoz kockázatot, a Költségvetési Tanács is azt gondolja, hogy itt optimista lehetett a kormányzat, ugyanis valószínűleg 4%-nál alacsonyabb lesz a növekedés. Erre a kockázatra azonban fedezetet nyújthat a tartalék.Értékelésünkben azt írtuk , hogy a kormány az óvatosság jegyében (felismerve azt, hogy a magas növekedés teljesülése ambiciózus és a korábban belengetett növekedésösztönző lépések is elmaradtak) viszont megemelte a tartalékokat.A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló általános tartalék 110 milliárd forintról 165 milliárd forintra emelkedik, az Országvédelmi Alap 60 milliárd forintos összege viszont változatlan maradt és a különböző céltartalékokra 90 milliárd forint helyett 136 milliárd forintot irányzott elő a kormány. Ez összesen 360 milliárd forintot tesz ki, ami a GDP 0,8%-a.A jövő évi költségvetés fő karakterjegye, hogy nincsenek eget rengető fiskális lépések (például szja-csökkentés). Ami viszont lesz:A költségvetés megszavazása után elfogadták az adótörvényeket is, amelyről itt írtunk részletesen