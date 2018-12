Egy fontos dátumról ne feledkezzünk meg 2018.12.10 17:56 A holnapra kitűzött Brexit-szavazás elhalasztása mellett Theresa May arra nem mondott indikációt, hogy mikor kerülhet majd sorra ténylegesen a szavazás. Ebből a szempontból nincs már sok mozgástere a brit kormánynak: a korábban elfogadott törvénykezési menetrend szerint legkésőbb 2019. január 21-ig szavaznia kell a brit alsóháznak a végső Brexit-megállapodásról. A piacon tehát ma a no-deal Brexit forgatókönyv esélyének növekedése mellett az is bizonytalanságot okoz, hogy vajon mikor kerül sorra ez az új szavazás, még karácsony előtt, vagy majd csak az új évben. A font mindenesetre alig tudott szépíteni a délutáni csúnya esés után: a dollárral szemben 1,2650-ről 1,25 közelébe esett, és mostanra csak 1,2560-ig erősödött vissza.

Egyre nő a no-deal Brexit esélye a franciák szerint 2018.12.10 17:32 A legfrissebb fejlemények ellenére nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy egyre valószínűbb a Brexit-megállapodás brit parlamenti elutasítása, azaz a megállapodás nélküli brit kiesés forgatókönyve - ezzel a nem túl megnyugtató üzenettel kommentálta a mai fejleményt a francia külügyminiszter. Nathalie Loiseau a Reuters tudósítása szerint azt is jelezte: ez rendkívül költséges lenne Nagy-Britanniának, de káros lenne az EU-nak is. Az EU-s külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásáról távozva Heiko Maas német külügyminiszter is világossá tette: egyszerűen ne látja, hogy mit lehetne megváltoztatni a Brexit-megállapodáson, hiszen azt mindkét fél (britek és az EU27) is elfogadta. Hozzátette: ezzel együtt az is fontos, hogy rendezett (megállapodással véget érő) brit kilépést szeretnének.

Szakad tovább a font és az angol tőzsde 2018.12.10 16:51 A Theresa May által elmondott ma délutáni üzenetek hatására a font még tovább esett a dollárral szemben, 1,2650-ről 1,2560-ig, azaz újabb másfél éves mélypontra bukott. Közben az FTSE tőzsdeindex napi mélypontra bukott, mert erősödik az a félelem a befektetőkben, hogy a ma előállt helyzet végülis a megállapodás nélküli brit uniós kizuhanás felé mutat.

Tisztázó közleményt/kereteket akarhat May, hogy átmenjen a Brexit-megállapodás 2018.12.10 16:37 Theresa May felszólalása, illetve a brit sajtóban ezzel párhuzamosan megjelent információk együttesen abba az irányba mutatnak: May is látja, hogy az északír-ír "vészhelyzeti megoldást" széleskörű aggodalmak kísérik és ez akadályozza, hogy az alsóházban megszavazzák a végső Brexit-megállapodást, ezért arra tehet erőfeszítéseket, hogy valamiféle tisztázó közleményt érjen el Brüsszelben. Ezek alapján olyan (leírt jogi?) megnyugtatást kell "beszereznie" Maynek, amely lecsillapítja azokat a brit aggodalmakat, hogy ha aktiválni kell a "vészhelyzeti megoldást", akkor ez ne járjon azzal a veszéllyel, hogy Nagy-Britannia időkorlát nélkül beleragad a vámunióba az EU-ba. Amint előző posztunkban leírtuk: a vészhelyzeti megoldást csak akkor aktiválnák, ha az átmeneti időszakban nem sikerülne megállapodni a hosszú távú kereskedelmi kapcsolatokról (ami esélyes, mivel ezek általában sok évet vesznek igénybe) és ebben az esetben a briteknek nem lenne egyoldalúan joga arra, hogy kilépjenek ebből a vészhelyzeti megoldásból: csak az EU jóváhagyása esetén történhetne ez meg (amikor már megvan a hosszú távú kereskedelmi megállapodás, és/vagy amikor ez már az EU-nak is érdekében áll). Így tehát ameddig ezt nem adja meg az EU, addig nem köthetnének önállóan a britek más harmadik országokkal kereskedelmi megállapodásokat, így a britek valóban időkorlát nélkül az EU-hoz "láncolva" beleragadnának a vámunióba. Ennek valós veszélyét egyébként az a brit kormányzati belső jogi feljegyzés is elismerte, amelynek nyilvánosságra hozatalát végül múlt héten ki is kényszerítette a brit parlament többsége és így ez olajat öntött a tűzre, erősítette a végső Brexit-megállapodás holnapi szavazásának bukását.

May: elhalasztjuk a szavazást 2018.12.10 16:36 Az előzetesen kiszivárgott hírekkel összhangban most azt jelentette be Theresa May brit kormányfő a parlament alsóházában, hogy elhalasztják a holnap estére kitűzött szavazást a végső Brexit-megállapodásról.

Csak egy tisztázó közlemény miatt fújták le a szavazást? 2018.12.10 16:05 Leo Varadkar ír miniszterelnök szerint sem a végső Brexit-megállapodást, sem annak az északír-ír "vészhelyzeti megoldásra" vonatkozó részét, nem lehet újratárgyalni, de az szerinte elképzelhető, hogy valamiféle tisztázó közleményt kiadnak utóbbinak a tartalmáról. Ha egy ilyen tisztázó közlemény valóban megszületik, feltehetően igyekszik majd megszüntetni azt a félelmet a brit oldalon, hogy a vészhelyzeti megoldás aktiválásával esetleg Nagy-Britannia időkorlát nélkül, szándéka ellenére beleragad a vámunióba az EU-val. jelenleg ugyanis úgy tűnik, hogy ez az a fő akadály/aggodalom, ami miatt a holnap estére tervezett brit parlamenti szavazáson jelentősen leszavazták volna a Theresa May által kialkudott végső Brexit-megállapodást. A tisztázó közlemény tehát elvileg megszülethet, de amint előző posztjainkban jeleztük: arra szinte nincs esély, hogy az EU27 tényleg érdemben újratárgyalná a Brexit-megállapodást. Ennél többet tehát valószínűleg brit oldalon sem akarnak, illetve nem reális, hogy el tudnának érni.

Keményen osztják Mayt a szavazás visszavonása miatt - Esélytelen az újratárgyalás 2018.12.10 15:46 Theresa May a hétvégén számos uniós vezetővel beszélt telefonon és ez is olyan szempont lehetett, ami miatt úgy dönthetett, hogy visszavonja a holnapi szavazást a végső Brexit-alkuról a parlament alsóházában. Talán kaphatott halvány ígéretet arra, hogy valamit újra lehet tárgyalni a megállapodáson, igaz a nyilvánosság előtt ennek a legcsekélyebb nyomát sem látni. Az Európai Bizottság szóvivője ugyanis Juncker-elnök korábbi szavait ismételte leszögezte ma: nem fogunk semmit újratárgyalni, van már egy megállapodás az asztalon. Ugyanezt az üzenetet közvetítette az ír miniszterelnök is, aki szerint a végső megállapodáshoz már elég sokat engedtek a briteknek. Közben keményen bírálták Mayt a holnapi szavazás visszavonásáról brit politikusok. Jeremy Corbyn Munkáspárti vezér szerint ez a lépés azt mutatja, hogy lényegében nincs már kormánya az országnak. Corbyn közleménye szerint a kormány úgy döntött: annyira szörnyű a Theresa May által összehozott Brexit-megállapodás, hogy elkeseredett lépéseket tesz a szavazás elhalasztására az utolsó pillanatban. Nicola Sturgeon skót első miniszter szerint pedig "szánalmas gyávaság" a lépés. Szerinte véget kell vetni ennek a huzavonának, amely a skót nép érdekével ellentétes (ők az EU-tagság megtartása mellett szavaztak 2016-ban).

Hogy jutottunk el a szavazás lefújásáig? 2018.12.10 15:29 Vasárnap még hevesen cáfolta azt a brit sajtóértesülést Theresa May miniszterelnök hivatala és a Brexit-ügyi miniszter is, hogy a londoni kormány elhalasztja a kedd estére kitűzött alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, és a kormányfő megpróbál módosításokat elérni az egyezményben a december 13-14-i évzáró EU-csúcson. Aztán hétfőn telefonkonferenciát tartott May a kulcsfontosságú minisztereivel és felmérte a szavazási hangulatot. Ezután juthatott arra az elhatározásra, hogy tényleg súlyos lenne a veresége a holnapi szavazáson, ezért jobbnak láthatta, ha visszavonja azt és megpróbál még némi engedményeket kicsikarni a végső Brexit-alkuban, pontosabban az északír-ír határ ügyében. A brit politikusok egy részének félelme szerint a kialakított konstrukcióban benne van az a veszély, hogy Nagy-Britannia időkorlát nélkül beleragad a vámunióba, mivel a hosszú távú EU-brit kereskedelmi megállapodás hiányában életbe lépő "vészhelyzeti megoldásból" csak akkor tud kijönni Nagy-Britannia, ha ebbe az EU27 is beleegyezik. Ahhoz, hogy ezt a "vészhelyzeti megoldást" ne is kelljen aktiválni, azt találták ki a tárgyalófelek, hogy a 2019 tavaszától 2020 végéig tartó átmeneti időszakot legfeljebb egy alkalommal (időkorláttal) meg lehet nyújtani. A "vészhelyzeti megoldást" valójában se a britek, se az EU nem szeretné aktiválni, mégis láthatóan ebből van most a legnagyobb brit belpolitikai félelem és felbolydulás.

Lefújták a nagy szavazást Brexit-ügyben! - May Brüsszelben könyöröghet 2018.12.10 14:49 A BBC és a Financial Times információi szerint lényegében lefújták a holnapra meghirdetett végső brit parlamenti alsóházi szavazást a Brexit-megállapodásról. Ezt támasztja alá az egyik miniszter-helyettes percekkel ezelőtti tweetje is, miszerint May meghallotta a politikusok sürgetését, és újra Brüsszelbe repül, hogy megpróbáljon engedményeket kicsikarni az Európai Bizottságtól a végső Brexit-megállapodásról. Mivel az előző posztunkban már jeleztük: érdemi módosítás szinte esélytelen Brüsszelben, ezért ezzel a fordulattal nő a megállapodás nélküli brit uniós kiesés esélye jövő márciusban és ezen félelmek miatt tovább esett a font: már 1,26 közelében jár a kereskedés a dollárral szemben, ami másfél éves fontmélypontot jelent.