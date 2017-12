Elindult az EU-ban példátlan eljárás a lengyelek ellen

Hogyan néz ki a ma elindított eljárás röviden?

Az uniós jogszabály szerint a 7. cikk alkalmazása a következők szerint valósulhat meg:



Először is az uniós kormányokat képviselő Tanácsnak egyhangúlag meg kell állapítania, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy Lengyelország súlyosan megsérti az Európai Unió - az uniós szerződés 2. cikkében említett - értékeit. Ehhez szükség van arra is, hogy az Európai Parlament egyetértsen a bizottsági javaslattal.



Ezt követően a Tanács felkéri Lengyelországot észrevételeinek benyújtására, majd egyhangúlag megállapíthatja, hogy Varsó ténylegesen súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket.



Amennyiben erre a megállapításra jut, a Tanács úgynevezett minősített többséggel (a tagországok összlakosságának legalább 65 százalékát képviselő 20 tagállam egyetértésével) akár úgy is határozhat, hogy felfüggeszti Lengyelországnak az uniós szerződések alkalmazásából származó egyes jogait, beleértve a varsói kormányt a Tanácsban megillető szavazati jogokat.



A Tanácsnak a későbbiekben - szintén minősített többséggel - kell határoznia arról, hogy visszavonja a tagállam jogainak felfüggesztésére vonatkozó döntését, amennyiben "az elrendelésükhöz vezető körülményekben változás következett be".

Timmermanns úgy fogalmazott, hogy ez az egész vita nemcsak Lengyelországról, hanem az egész EU jövőjéről szól, hiszen olyan törvényeket lehet csak elfogadni, amelyek a saját ország alkotmányával és az uniós jogszabályokkal összhangban vannak. A Reuters tudósítása szerint azt is mondta: ő személy szerint "nem fogja elengedni" a hatalmi ágak szétválasztásával kapcsolatos témát, de egyúttal azt is érzékeltette: az EU nem működhet Lengyelország nélkül. A Bizottság mai döntésével, amely egy hosszú, akár 1-2 évig tartó bürokratikus eljárás és országvizsgálat elindításáról szól, az következik, amit Timmermanns is mondott: a tagállamok kormányainak kell majd véleményt nyilvánítania a szavazások során arról, hogy ami Lengyelországban történt a bírósági és igazságszolgáltatási törvények terén, az belefér-e a jogállami keretekbe, vagy nem.Az egyébként nem kérdés, hogy a Bizottság azért szavazott ma a 7-es cikkely szerinti eljárás megindításáról, mert a két nagy tagállam felől teljes támogatást érzékeltek. A német kancellár és a francia elnök a múlt pénteki EU-csúcs utáni közös sajtótájékoztatón már jelezte, hogy támogatják a Bizottság ilyen jellegű törekvését és még a döntés mai nyilvánosságra hozatala előtt a német kormányszóvivő szintén ezt jelezte a sajtó felé.A lengyel kormányzó Jog és Igazságosság Párt (PiS) szóvivője rögtön a bizottsági döntés bejelentése után úgy fogalmazott a hírügynökség szerint, hogy a vizsgálatnak nincs alapja és a döntést politikai motivációk fűtik.A JPMorgan, a Teneo Intelligence és a Nordea Bank elmúlt napokban érkezett beharangozó elemzései minda szerződések betartásával kapcsolatos kockázatok miatt csökkenhetnek például az országba irányuló külföldi működőtőke-befektetések, illetve 2020 után "megtorlásként" kevesebb EU-forrásra lehet majd jogosult az ország. Utóbbi tényezőket azonban nagyfokú bizonytalanság övezi, mert a 2020 utáni EU-ciklusnk még csak most körvonalazódnak a keretei, igaz a tényleges keretek majd érdemi hatással lehetnek a hosszabb távú növekedési kilátásokra.