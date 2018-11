Eljöhet a nagy amerikai-kínai összeborulás ideje

Itthon csendesen indul a hét, és külföldön is csak a német IFO gazdasági hangulatindex alakulása érdemel említést, főleg azok után, hogy a múlt heti előzetes adatok szerint a vártnál gyengébb volt a novemberi beszerzési menedzserindex. Anap sem lesz sokkal izgalmasabb, hiszen azon túl, hogy a Bank of England a stressz tesztek eredményt közli, különösebb adat nem várható, itthon csak az ÁKK szokásos dkj-aukciója zajlik majd várhatóan komolyabb piaci hatás nélkül.

reggel a KSH a munkanélküliség friss adatait közli majd, melyek várhatóan nem járnak majd komoly piaci hatással. Amerikában viszont egy sor olyan adat jön, melyek akár a dollár árfolyamára is hatással lehetnek, mint például a felülvizsgált növekedési statisztika, illetve a fogyasztási kiadások.A magyar előzetes növekedési adatokat már ismerjük, melyek szerint a harmadik negyedévben a vártnál erősebben növekedett a gazdaság.újabb részletek derülnek ki, amikor a KSH a beruházási számokat teszi közzé. Közben érdemes lesz figyelni a német inflációs adatra is, este pedig a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg.itthon két kisebb súlyú makroadat jelenik meg, a világ viszont már Buenos Airesre figyel, ugyanis az argentin fővárosban megkezdődik a kétnapos G20-csúcs, ahol Donald Trump amerikai elnök kínai kollégájával is tárgyalhat majd, sőt egyes hírek szerint a kereskedelmi háboorút is lezárhatják. Ugyanott Trump-Putyin találkozóra is sor kerül, aminek szintén lehet világpolitikai jelentősége. Közben azért jön egy európai inflációs statisztika is, amire a befektetők kiemelten figyelhetnek.