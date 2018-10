Elképesztő, ahogy ömlenek az államhoz a bérjellegű bevételek

A jegybank most tette közzé az első féléves államháztartási jelentését , melyben azzal számol az idei évre, hogy a GDP 2,2-2,3%-ában alakulhat a költségvetés eredményszemléletű hiánya, vagyis a 2,4%-os hiánycélt könnyedén teljesíteni tudja a kormány.A jobb egyenleg nagyrészt abból fakad, hogy több bevételi soron a tervezettnél magasabb összeg folyhat be az MNB elemzőinek várakozása szerint. A gazdálkodó szervezetek, a fogyasztási adók és a lakossági befizetések is meghaladhatják az előirányzatot. Áfából például 3890 milliárd forint, jövedéki adóból 1091 milliárd forint érkezhet az állami kasszába, ami már közel 5000 milliárd forint együttesen és a teljes központi költségvetés 34%-a ebből a két tételből érkezik.A jegybank elemzői által készített egyik ábrából kiderül, hogy a bérekhez kapcsolódó bevételek növekedési üteme minden korábbi dinamikát meghalad. Mindez úgy jön össze, hogy a tavalyi 5 százalékpontos csökkentés után idén további 2,5 százalékponttal csökkent a szociális hozzájárulási adó. Ahogy említettük fentebb, a bruttó bérek és a foglalkoztatottság emelkedése részben ellensúlyozták az adócsökkentés hatását.

