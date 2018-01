Elképesztő formában van Európa: 12 éves csúcson egy fontos gazdasági mutató

A decemberi 58,1 pontról 58,6 pontra nőtt az euróövezeti kompozit (összesített) beszerzésimenedzser-index értéke, ami a Markit jelentése szerint 139 hónapos csúcs.

Úgy tűnik, hogy az eurózóna gazdasága egyelőre nem akar lassítani a tavalyi, nagyon erős év után, sőt, még egyel magasabb fokozatban kapcsolt.A decemberi értékhez viszonyított növekedés a szolgáltatói szektor teljesítményének erősödéséből fakadt, ami így kompenzálta a feldolgozóipari aktivitás gyengülését. Az IHS egyik vezető közgazdásza szerint annyira erős aktivitásról árulkodnak a BMI mutatók, hogy amennyiben kitart ez a lendület a következő két hónapban, úgy a negyedéves GDP-növekedés az 1%-ot közelítheti majd.

A francia összesített BMI értéke elenyésző mértékben, 59,6 pontról 59,7 pontra emelkedett. Decemberhez képest a feldolgozóipari mutató értéke csökkent, a szolgáltatói szektor aktivitásának élénkülése viszont ellensúlyozta az ipar lassulását. A gazdaságkutató intézet jelentése kiemeli, hogy a foglalkoztatottság bővülése továbbra is dinamikus, ami különösen jó hír a még mindig magas munkanélküliséggel küzdő ország számára.

A német kompozit BMI értéke 0,1 ponttal, 58,9-ről 58,8-ra csökkent, vagyis még mindig csúcsformában van a német gazdaság. A feldolgozóipari index ugyan váratlanul nagyot esett (63,2 pontról 62,1 pontra), a szolgáltatói ágazat aktivitásának erősödése - a franciákhoz hasonlóan - itt is szépített az összképen (82 hónapos csúcsra kapaszkodott a szolgáltatói BMI). Azt is érdemes kiemelni, hogy a 63,2 pontos decemberi feldolgozóipari BMI történelmi csúcs volt, így nem akkora katasztrófa ez a 2 pontos esés, hiszen a 60 feletti érték így is elképesztően erős ipari teljesítményt jelez.

A Markit közleménye kiemeli, hogy amellett, hogy nagyon régen nem volt ilyen jó formában a német gazdaság, egyre nyilvánvalóbb jelei mutatkoznak a fokozódó árnyomásnak, elsősorban a feldolgozóipar irányából. Ez fontos információ az Európai Központi Bank döntéshozói számára, hiszen mi jelezhetné jobban az infláció éledezését, mint az övezet legnagyobb gazdaságában erősödő árnyomás ténye.