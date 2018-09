Elképesztő menetelésben Salvini pártja: ő maga sem hiszi el, hogy ennyire népszerűek

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a Liga támogatottsága 32,2 százalékos. Az M5S 28,3 százalékon áll. A két olasz kormánypártot együttesen így az olaszok 60,5 százaléka támogatja.Három hónappal a két párt által alakított kormány hivatalba lépése után ismét módosult a Liga és az M5S közötti erőviszony.Az utóbbi hetekben a Liga egyszer már megelőzte az M5S-t, most ezt az előnyét tovább erősítette. Matteo Salvini, a Liga vezetője, belügyminiszter úgy kommentálta a felméréseket, hogy nem hisz nekik, szerinte "túl magasak a számok".Nicola Piepoli ismert olasz közvélemény-kutató szerint a Liga és az M5S közötti minimális különbséggel a két párt jelenleg egyenlő erőt képvisel. Kijelentette: a számok "a Liga életerejét és az M5S területi jelenlétét" bizonyítják.A felmérésekben a korábban kormányzó balközép Demokrata Párt (PD) továbbra is 17,7 százalékkal szerepel, viszont a Liga vezette jobbközép szövetséghez tartozó Hajrá Olaszország (FI) támogatottsága tovább gyengült 6,9-re, az Olasz Testvérek (FdI) pedig 4,1 százalékon állnak.A Liga sorsát szeptember 5. után várható bírósági ítélet is meghatározza: a pártot érintő korrupciós vizsgálat miatt a hatóságok lefoglalhatják a Liga teljes vagyonát. Elemzők nem zárták ki, hogy a Liga megoldásként új politikai formációvá alakulhat át.