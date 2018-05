Elképesztő pénzeket ölnek a magyarok eurojackpotba

Az eurójackpont pénteki sorsolásán a várható főnyeremény 16,5 milliárd forint, a játékszervező szerint ez az összeg már az alkalmi érdeklődőket is játékra buzdítja.

A Szerencsejáték Zrt. a lap megkeresésére elmondta, hogy idén eddig átlagosan heti 581 ezer alapjáték érkezett be, ez heti 383 millió, havi összesítésben pedig 1,53 milliárd forintnyi forgalmat generál.A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint főleg azok játszanak eurojackpoton, akik az ötös, hatos vagy skandináv lottón is gyakran próbálkoznak, az eurójackpot esetében leginkább a magas főnyeremény bír motiváló erővel.Eurojackpoton Magyarországon a legnagyobb megnyert összeg eddig közel 6 milliárd forint volt, más milliárdos nyeremény még nem volt, de milliós összegeket többször is elvittek.A Szerencsejáték Zrt. kutatása alapján legnagyobb arányban a 30-50 év közötti férfiak játszanak, a többségük állandó számokat ikszel be, méghozzá olyanokat, amelyek a családtagjaikhoz köthetők - írja a lap.