Elképzelhetetlenül sok pénze van a gazdagoknak a világ legnépesebb országában

A növekedés fő oka, hogy a magas jövedelmű kínaiak egyre inkább a kezelt alapok felé kacsintgatnak, valamint a gazdagok száma is egyre gyarapszik. Egy évtized alatt megnyolcszorozódott a 10 millió jüannyi befektethető vagyonnal rendelkezők száma az ázsiai országban, 1,6 millió főre tavaly év végi adatok szerint.A kezelt vagyon mellett az alapok száma is növekedett, közel 20%-ot, 21 628 darabra. Ezekből 8 000 klasszikus hedge fundnak számít, vagyis egy olyan aktívan kezelt alap, amely részvényekbe fektet. Az ilyen jellegű alapok népszerűsége azonban folyamatosan csökken: míg tavaly 400 milliárd dollárnyi vagyont kezeltek, idén őszi adatok szerint már csak 340 milliárd dollárért felelnek. A befektetők inkább a kockázati tőkealapok felé kacsintgatnak.A Hedge Fund Research adatai szerint jól teljesítettek idén eddig hozam szempontjából is az alapok, melyek 28%-kal tudták átlagosan gyarapítani ügyfeleik pénztárcáját.Egyre több olyan alap indul ráadásul, amely külföldről is toboroz befektetőket: míg hagyományosan a kínai alapok kétharmada csak kínai vagy hongkongi befektetőknek elérhető, a 2016-ban indult alapok 79%-a már globális fókuszú.