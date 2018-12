Elkezdett hűlni a magyar gazdaság?

A nyár végi, ősz eleji időszakban szép magasan járt a bmi, ami tulajdonképpen meglepő is volt, hiszen az európai gazdaság érezhető idei lendületvesztésével párhuzamosan logikus lett volna azt várni, hogy a magyar feldolgozóiparban is visszafogottá válnak a várakozások. Ez így is volt az év első felében, utána azonban a hazai kilátások leváltak az eurózónásról. A ma megjelent novemberi adat ennek a szétválásnak az első korrekciója lehet. Azzal kapcsolatban azonban egyelőre érdemes óvatosan fogalmazni, hogy a magyar feldolgozóipar valóban erőteljes lassulást mutat-e, hiszen a bmi még mindig elég magasan jár.

A két legfontosabb alindex, a termelési mennyiség és az új rendelés a főindexhez hasonló mintát mutat. Nevezetesen, az előző hónaphoz képest csökkentek az értékeik, de 50 pont felett maradtak, vagyis összességében lassabb növekedést ígérnek.