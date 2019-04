Elkezdődött! Fellázadt Venezuela a diktátor ellen, már lőnek az utcán

A néhány perces felvételen Guaidó társaságában - több egyenruhás férfi mellett - feltűnik Leopoldo López, az ellenzék egyik vezetője is, akit korábban házi őrizet alá rendeltek. López most azt mondta, hogy a hadsereg szabadította ki, és ő is arra szólította fel az embereket, hogy vonuljanak az utcára.Mikroblog-bejegyzésében Guaidó kijelentette azt is, hogy nemsokára találkozni fog a hadsereg legfontosabb egységeivel, és elindítják "a szabadság hadműveletet". Hozzátette, hogy jelenleg a caracasi La Carlota légi bázison tartózkodnak. "A nemzeti hadsereg meghozta a helyes döntést, és számít a venezuelai nép támogatására" - jelentette be.Jorge Rodríguez venezuelai információs miniszter a felvételre reagálva saját mikroblog-felületén ezzel szemben leszögezte, hogy a kormánynak csupán "katonai árulók kis csoportjával" van dolga, akik puccsot akarnak végrehajtani. A védelmi miniszter szintén sietett bejelenteni, hogy az ország hadserege "szilárdan védelmezi az alkotmányt és a törvényes hatóságokat". Ugyanekkor az AP amerikai hírügynökség arról számolt be, hogy a La Carlota légi bázis felé vezető főúton könnygázt vetettek be.

Fotó: Matias DELACROIX / AFP

Az ellenzék már korábban tömegtüntetéseket jelentett be szerdára, és Guaidó abbéli reményének adott hangot, hogy ez lesz az ország történelmének valaha volt legnagyobb megmozdulása.Lövéseket lehetett hallani a Juan Guaidó venezuelai parlamenti elnök vezette ellenzéki tüntetéseken egy caracasi légi támaszponton, ahol tűzpárbaj alakult ki a Guaidót kísérő, katonai egyenruhát viselő emberek és a hivatalban lévő venezuelai államfő, Nicolás Madurót támogató katonák között - jelentette kedden a Reuters hírügynökség szemtanúkra hivatkozva. A forrás szerint a katonák éles lőszert vetettek be.Diosdado Cabello, a kormányzó Venezuelai Egyesült Szocialista Párt alelnöke válaszul arra szólította fel a kormány támogatóit, hogy vonuljanak az elnöki palotához, és védjék meg Madurót.A dél-amerikai országban idén januárban robbant ki belpolitikai válság, miután Guaidó, a venezuelai parlament akkori elnöke nem ismerte el a januárban újraválasztott Nicolás Maduro elnökségét, és magát nyilvánította Venezuela ideiglenes államfőjének.Az amerikai külügyminiszter kedden a Twitteren közölte: az Egyesült Államok "teljes mértékben támogatja" Juan Guaidó, a venezuelai ellenzék vezetője felhívását a katonai felkelésre Nicolás Maduro elnök rendszere ellen. Mike Pompeo azt írta, az Egyesült Államok a venezuelai nép mellett áll a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelmében, és támogatja a Guaidó által bejelentett Operación Libertad (Szabadság Hadművelet) megindítását.John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó - miután lövések dördültek el azon a caracasi légitámaszponton, ahol kedden Juan Guaidó tartott nagygyűlést - szintén Guaidó pártját fogta, és emlékeztetett arra, hogy a venezuelai hadseregnek kötelessége megvédeni az alkotmányt és a dél-amerikai ország népét. "Veletek vagyunk" - üzente a Maduro-rendszer ellen tüntető venezuelaiaknak Mike Pence amerikai alelnök.Guaidót az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven ország - köztük számos európai és latin-amerikai állam - elismerte ideiglenes elnöknek, ám az országban jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg hivatalosan továbbra is Maduro mellett áll. Maga Maduro Guaidót az Egyesült Államok bábjának nevezte, és elrendelte több társának a letartóztatását is.Venezuelát a politikai mellett társadalmi krízis és súlyos gazdasági válság is sújtja, amely hiperinflációban, az ellátórendszerek összeomlásában, a gáz- és áramellátás, valamint a személyszállítási szolgáltatások és a vízellátás ingadozásában nyilvánul meg.