Elmondta a londoni elemző, hogy mit vár a magyar gazdaságtól

Csak kismértékben változtatta a Morgan Stanley a magyar növekedési várakozását: az idei évben 3,7%-kal nőhet a GDP, amit a korábbi 3,8%-os előrejelzéséről rontott az elemzőház, 2018-ban pedig 3,5%-kal bővülhet a magyar gazdaság, amit a korábbi 3,3%-ról javítottak a szakértők. A bővülést nagyrésztA magyarországi munkaerőpiac egyre feszesebbé válik, miközben a munkanélküliségi ráta rekordalacsony szintre süllyed. Mindezek miatt, mert a kormányzat csökkentette a járulékokat.

Idén 4,2% lehet a munkanélküliségi ráta, amely jövőre 3,8%-ra süllyedhet, és 2019-ben is ezen a szinten marad.A Morgan Stanley emlékeztet, hogy az MNB. Szeptemberben csökkentették az egynapos betéti kamatot, októberben közölte, hogy laposabb hozamgörbét és a fix kamatozású hitelezés ösztönzését szeretné elérni, novemberben pedig két új eszközt jelentett be, hogy elérje a céljait.

A Morgan Stanley azonban úgy látja, hogy a lazítás már nagyon későn érkezett, és mostanra prociklikussá is vált a politika. A gazdaság még nem hevült túl,

habár melegszik a helyzet.

Az MNB 5 és 10 éves kamatcsere-ügyleteket fog kötni, valamint jelzálogleveleket is vásárolnak. Az MNB azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi alacsony kamatok fennmaradjanak a későbbiekben is, megóvva a hitelfelvevőket attól, ha a jegybak szigorítani fog a monetáris kondíciókon.A szakértők szerint az MNB a következő időszakban is stimulálni fogja a gazdaságot, ugyanakkor megvan a kockázata annak, hogy ha egy jegybank így tesz, akkor a gazdaság túlfűtötté válik és elveszti a kontrollt az infláció felett. Ha a piac elveszíti a hitét a jegybank politikájában, akkor a fizetőeszköz eladói nyomás alá kerülhet, és megemelkedik az infláció, amelyre a monetáris politikának agresszív kamatemeléssel kell reagálnia.A szakértők szerint viszont nagyon nehéz elképzelni ezt a helyzetet egy olyan országban, mint Magyarország, aholAzzal számolnak, hogy a fizetési mérleg többlete idén a GDP 4,5%-a lehet a tavalyi 6,3 után, de még 2019-ben is 4% marad. A Morgan Stanley azonban úgy véli, hogy ha az olaj hordónkénti ára nem megy 60 dollár fölé, akkor az infláció a jegybank megcélzott tartományában (2-4%) maradhat.A Morgan Stanley elemzői jövőre 2,9%-os, 2019-ben pedig 3%-os inflációra számítanak, de ha magasabb lesz, akkor is belefér még az MNB 2-4%-os inflációs sávjába. A szakértők azzal számolnak, hogy a jegybank 0,9%-on tartja az alapkamatot 2019 végégig.