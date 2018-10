Elsütötte fegyvereit az MNB, most ideje újratölteni

A rövid hozamokra ható jegybanki eszköztár egyszerűbbé és átláthatóbbá válik azáltal, hogy a Monetáris Tanács döntött a 3 hónapos betéti eszköz 2018 végi kivezetéséről.

A három hónapos betét jelenlegi 75 milliárd forintos állománya 2018 decemberében nullára csökken.

A kötelező tartalékra és a preferenciális betétre fizetett kamat továbbra is a jegybanki alapkamattal egyezik meg.

A jövőben a kötelező tartalék veszi át az irányadó eszköz szerepét.

Emellett az eszköztár-stratégia keretében a Monetáris Tanács ismerteti, hogy a monetáris politika jövőbeli alakítása során milyen szerepet szán az egyes nemkonvencionális monetáris politikai eszközöknek.

Előretekintve a jegybank két eszköz, a forintlikviditást nyújtó swapállomány és a kamatfolyosó optimális kombinációjával alakítja ki az inflációs cél fenntartható eléréséhez szükséges monetáris kondíciókat.

A forint euróval szembeni árfolyama nagyjából azon a szinten tartózkodik (324-325 között), ahol az előző kamatdöntés idején.

Bár szeptemberben közel hatéves csúcsra emelkedett a hazai infláció, az intézmény továbbra is kitart saját inflációs forgatókönyve mellett, miszerint - a tartósan gyengébb szinteken ragadt forinttól függetlenül -nincs veszélyben az inflációs cél elérése, ezért indokolt fenntartani laza monetáris politikáját, annak ellenére, hogy a jegybankok többsége már szigorít, vagy legalábbis folyamatosan a szigorítás irányába mozdul el.

A Portfolio által megkérdezett túlnyomó többsége úgy véli, hogy az MNB 2019 végéig nem fog hozzányúlni az "irányadó" kamathoz (jelenleg 0,9%), az pedig egészen biztos, hogy holnap nem történik változtatás a kamatszinteken. Emellett a nem konvencionális eszköztárral kapcsolatban sem várható új bejelentés.

Mivel az MNB kamatdöntő tanácsa a három héttel ezelőtti szeptemberi ülésén döntött számos változásról, nagyon meglepő lenne, ha a mostani ülésen bármilyen érdemi változás érné a monetáris politikát. A legutóbbi adatok (leginkább a maginfláció) nem indokolja, hogy hirtelen irányváltás következzen.

A szeptemberi ülés óta beérkező új adatok nem mutatnak olyan mértékű eltérést az MNB várakozásaitól, amely azonnali lépéseket tenne indokolttá és ugyanezt mondhatjuk el a piaci folyamatokról is.

Nagy várakozás előzte meg a Magyar Nemzeti Bank egy hónappal ezelőtti kamatdöntő ülését, ugyanis a piaci szereplők a jegybank monetáris politikájának megváltoztatásával kapcsolatos bejelentést várták. A szeptember 18-i ülésen meg is történt a bejelentés, miszerint az MNB átalakítja eszköztárát és felkészült a normalizációra.A döntést követő véleménycikkünkben felhívtuk a figyelmet, hogy az MNB bejelentései alapján nem lehet kijelenteni, hogy elidnult a szigorítás irányába, inkább csak amolyan kommunikációs bűvésztrükk volt a szeptemberi lépés.Nagy Márton, az MNB alelnökének szavai is arra utalnak, hogy nem történt nagy változás a monetáris politikában, vagy, ahogy ő fogalmazott: "ez nem a normalizáció szakasza, hanem egy felkészülési folyamat." Vagyis az intézmény csak felkészült a szigorításra.A jegybank két szempontból is úgy érezheti, hogy továbbra sincs lépéskényszerben:- foglalja össze a jelenlegi helyzetet Virovácz Péter, az ING Bank szakértője.Virovácz szerint 2020 első negyedévében kerülhet sor az első kamatemelésre, azonban könnyen lehet, hogy sokkal hamarabb érkezik el az első kamatemelés, amennyiben 2019-ben a maginfláció hirtelen megugrik, amire egyre nagyobb esélyt lát az energia drágulása, a bérköltségek emelkedése és a gyengébb forint (másodkörös) hatásai miatt.Nem vár új bejelentést, sem pedig kommunikációs változást a holnapi ülés kapcsán Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője.- fogalmaz rövid kommentárjában.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakértője szerint is a szeptemberi ülés alapüzeneteit fogja megismételni a jegybank: a vártnál magasabb szeptemberi infláció mögött a magasabb járműüzemanyag-árak és feldolgozatlan élelmiszerek drágulása állt, amivel kapcsolatosan az MNB-nek nincs teendője, emellett az alacsony európai kamatszint továbbra is fontos támogatója marad a laza magyar jegybanki politikának.Módos Dániel, az OTP Bank elemzője úgy véli, hogy az emelkedő állampapír-hozamok és a nemzetközi kockázatkerülő magatartás erősödése ellenére egy hónappal a szeptemberi kamatdöntő ülés után, amikor is a jegybank bemutatta az eszköztárával kapcsolatos terveit, nem fog érdemben változtatni a kommunikáción. A piaci szakértők többségével ellentétben ugyanakkor arra számít, hogy az MNB már 2019 végén elkezdheti emelni a kamatokat, így év végére már 1,15%-os lehet az "alapkamat".A piaci árazások (határidős kamatláb megállapodások) alapján egyébként a szeptember 18-i MNB-döntéshez képest nem változtak érdemben a kamatemelési várakozások. A piaci szereplők továbbra is arra számítanak, hogy a pénzpiaci hozamok már ősszel a 0,9%-os "alapkamat" fölé emelkedhetnek, vagyis akár már jövő év végén sor kerülhet az első kamatemelésre.