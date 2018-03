Elszálltál a húsvéti bevásárlással? - Nem a bolttal lehet a baj

A húsvéti legjellemzőbb húsféleségeknél hat terméket vizsgáltunk és amint látszik: 2014 óta nem tudunk igazán áremelkedési trendről beszélni egyik terméknél sem. A gépsonka kilogrammja évek óta 2100-2200 forint körül mozog a KSH országos átlagára alapján, a sertés- és csirkehúsnál pedig a 2016, illetve 2017 eleji áfacsökkentés volt a hirtelen áresés mögötti fő ok, és azóta sem drágultak vissza (tejes mértékben) ezek a termékek.

Az alábbi ábrán jobban látszik, hogy mennyivel változott az egyes termékek ára éves alapon. Az áfaváltozások az éves indexet értelemszerűen megrángatták, de a legfrissebb, idén februári árak alapján most azt mondhatjuk, hogy a vizsgált húsféleségek ára mindössze 3-5%-kal drágult tavaly februárhoz képest.

Az alábbiakban 12 alapvető élelmiszer árait vizsgáljuk két csoportra (6-6 termék) bontva. Az elsőben szerepel a tojás, amelyből a 10 darabos doboz ára a KSH szerint a jelentős drágulás után most már kezd ereszkedni. Februárban 495 forintos országos átlagárat mért a statisztikai hivatal, a decemberi és januári 545 forint körüli árhoz képest. Amint egy e heti külön cikkben már megírtuk: a drasztikus tavaly téli tojásáremelkedés a madárinfluenzával és egy külföldi tojásszennyezéses ügy következményeivel függ össze.

Idén februárban egyébként éves alapon még mindig 40%-os tojásáremelkedésről beszélhetünk és ahogy fent is láttuk: a sertészsír és a margarin is fokozatosan drágul, most 10% körüli éves áremelkedésről beszélhetünk. A trappistasajt dinamikus áremelkedése a jelek szerint kifulladt mostanára.

A vizsgált alapvető élelmiszerek második csoportjában a kenyereknél és a rizsnél látunk némi áremelkedést, míg a kristálycukornál jelentős árcsökkenés figyelhető meg az utóbbi hónapokban 225 forint közelébe.

Ha a fenti termékek éves árváltozását százalékosan nézzük, azt látjuk, hogy a kristálycukor ára közel 20%-kal esett most februárra, de a késői burgonya ára is 15% körüli mértékben esett. A vöröshagymáé csak kb. 5%-kal.

A húsvétkor (is) jellemzően fogyasztott italféleségek terén az őrölt kávénál és az ízesített szeszesitaloknál látunk érdemi áremelkedést. Előbbinél egy csomag ára már 750 forint körül jár a KSH országos átlagár-adata szerint, míg utóbbiból két deciliter átlagára 850 forint körül jár.

Az italféleségek éves áremelkedését vizsgálva azt látjuk, hogy a legtöbb termék ára csak mintegy 5%-kal drágult éves alapon, így tehát ez a termékcsoport sem lehetett az esetleg elszálló húsvéti nagybevásárlási költségek fő oka.

A KSH egyébként szintén készült a Húsvéti bevásárlási témából: tegnap kiadott egy olyan infografikát , amely a háztartások egy főre jutó tavaly áprilisi (húsvéti) kiadásait mutatja be. Amint láthatjuk: tavaly sonkára és szalámira átlagosan 1211 forintot költöttek el a magyarok és 0,6 kilogrammot fogyasztottak el belőle. Tojásra 541 forintot költöttünk el és 15 darabot ettünk meg átlagosan belőle tavaly áprilisban. Csokoládéra 640 forintot költöttünk el alkoholos italokra pedig 1212 forintot. Mindezek nyomán a KSH úgy kalkulálta, hogy tavaly áprilisban az egy főre jutó élelmiszer kiadások 22 ezer 102 forintot tettek ki.