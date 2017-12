Elzárhatják az olajcsapot Észak Korea felé - Ez kényszeríti majd térdre Kim Dzsongunt?

A Reuters értesülései szerint az ENSZ tervezetében az szerepel, hogy az üzemanyagexportot 90%-kal visszavágnál Észak-Koreába, illetve korlátoznák a nyersolaj-szállításokat is. A másik fontos lépés, hogy a szervezet hazaküldené az összes észak-koreai dolgozót, akiknek a hazautalásai jelenleg komoly devizaforrással látják el az országot.A konkrét javaslatok szerint évi 500 ezer hordóban korlátoznák Észak-Korea üzemanyagimportját, de nyersolajból sem importálhatna 4 millió hordónál többet az ország, illetve betiltanák egy sor észak-koreai termék exportját, így például gépipari berendezéseket, fát és más nyersanyagot sem adhatnának el. A Reutersnek nyilatkozó elemző szerint főleg az olajimport korlátozása lenne fájdalmas a diktatúra gazdasága számára, hiszen az emberek és az állami vállalatok is generátorokat használnak, a nyersanyag kiesésével pedig jelentősen lassulhatna az ipar termelése.Jelenleg elsősorban Kína exportál olajat Észak-Koreába, az ország eddig támogatta az ENSZ-szankciókat, de a nyersanyagszállításokat hivatalosan nem volt hajlandó leállítani. Az exportjuk viszont jelentősen lelassult, mert már a kínaiak is attól tartanak, hogy nem fizet Észak-Korea. Éppen ezért lehet majd érdekes, hogyan szavaz a kínai küldött a Biztonsági Tanácsban.A várakozások szerint, ha Oroszország és Kína is rábólint a javaslatra, akkor az visszakényszerítheti az észak-koreai vezetést a tárgyalóasztalhoz. A lépésről akár már pénteken szavazhat az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az elemzők szerint ha elfogadják a javaslatokat, akkor az komoly nyomást helyezhet az amúgy is szenvedő észak-koreai gazdaságra.