A nemzetek fölött álló szuperpénz több áramot zabál, mint egész Magyarország

Csak úgy falja az áramot

Csak az elmúlt hónapban a bitcoin áramfogyasztása közel 30 százalékkal emelkedett.

Amennyiben a jövőben is hasonló ütemű lesz a növekedés, 2020 februárra a Bitcoin áramfogyasztása meg fogja haladni az egész Földét.

Globálisan a bányászathoz kapcsolódó áramköltségek elérik a 1,5 milliárd dollárt

Ebből a költségből nagyjából 2,4 millió amerikai, és 6,1 millió brit háztartás el lehetne látni árammal.

Egyetlen bitcoin tranzakcióhoz felhasznált energiából egy amerikai háztartást nagyjából egy hétig lehetne ellátni árammal.

Míg a világ a bitcoin árfolyamelkedésével van elfoglalva, addig rengeteg más érdekes aspektusból is szemlélhető a szuperpénz. Az egyik ilyen kevésbé felkapott téma a bitcoin hálózat energiafogyasztása, amely november 20-ával elérte éves szinten a 29,05 TWh-t.Ez kontextusba helyezve a világ teljes energiafogyasztása 0,13 százalékának felel meg.Néhány érdekesebb sarokszám:

A 61-ik legnagyobb ország lenne

Csak párat kiemelve: a Bitcoin éves áramfogyasztása 7 százalékkal nagyobb, mint Írországé, 16 százalékkal, mint Magyarországé, és 20 százalékkal több, mint Nigéria éves áramfogyasztása. Sőt, ha ilyen ütemben folytatódik a bővülés, akkor 3 hónap, és meghaladja Hollandia és az Egyesült Arab Emírségek áramfogyasztását is.

Az alábbi térképen pirossal azok az országok vannak jelölve, amelyek több áramot fogyasztanak, mint a bitcoin.

Csak Európára leszűkítve az alábbi kép tárul a szemünk elé (szürkével jelölve amelyek többet, sárgával amelyek kevesebb áramot fogyasztanak).

Hogyan működik a bitcoin, és mégis mit jelent az, hogy bányásszuk?

Amióta 2008-ban Satoshi Nakamoto világhódító útjára engedte a bitcoint elképesztő sebességgel terjedt el a mögötte álló technológia, a blockchain, amivel párhuzamosan gombamód szaporodtak meg az elmúlt években a bitcoinhoz hasonló kriptopénzek is. Persze hatalmas különbségek vannak az egyes digitális pénzek között, de ahhoz, hogy könnyebben megértsük a bányászás fogalmát, először is meg kell ismernünk a bitcoin működését.

Bitcoin működése A Bitcoin-hálózat fenntartásához, a tranzakciók végrehajtásához és ellenőrzéséhez hatalmas számítási kapacitás szükséges, ezt biztosítják az úgynevezett bányászok. A számítási kapacitásért a bányászok Bitcoinban kapnak fizetséget: amikor sikeresen megoldanak egy bonyolult matematikai problémát, és ezzel létrehoznak egy új Bitcoin-blokkot, akkor 25 Bitcoint kapnak jutalmul. A felezőnapok után (ami nem naptári nap, hanem 210 ezer blokkonként jön el) csak a korábbi jutalom felét kapják meg a bányászok. A feleződés pedig körülbelül szűk négy éves ciklussal tovább fog folytatódni a végtelenségig, pontosabban egészen az utolsó periódusig, amikor blokkonként már csak a decentralizált pénz legkisebb egységét, 0,00000001 új bitcoint fognak kapni. Ezután befejeződik a pénzteremtés, nem keletkezik több bitcoin, de ez majd csak 2140 körül fog bekövetkezni.



Új Bitcoinokat egyedül bányászattal hozhatnak létre, összesen 21 millió Bitcoint lehet kibányászni. Ma körülbelül 16,3 millió Bitcoin van forgalomban, naponta kb. 3600-at bányásznak ki. A korlátozással a feltalálók célja az volt, hogy az aranyhoz hasonló digitális nyersanyagként értékálló legyen a kriptopénz. Két dolgot találtak ki arra, hogy nehogy túl gyorsan kibányásszák az összes Bitcoint: a felezőnapokat, illetve hogy a bányászok egymással is versenyeznek, így ha sokan bányásznak, akkor nehezebb matematikai feladatokat is kapnak. Fontos összefüggés, hogy minél nagyobb a bányászok számítási kapacitása, annál biztonságosabb is a kriptopénz

A kripto-bányászat alapjai

Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a bányászásnak van némi indirekt analógiája a klasszikus nemes fém, tipikusan arany bányászással kapcsolatban, azonban fontos az elején leszögezni, mint azt a fentiekben is említettük, hogy a bányászat fogalom a blokklánccal kapcsolatban egy vagy több algoritmust jelent, melyek a teljes rendszer biztonságát garantálják. Pontosan a bányász csomópontok és bányász algoritmus teszi a blokklánc protokollokat hacker, külső támadás és cenzorrezisztens rendszereké.Akit érdekel, a témáról már itt írtunk bővebben, azonban röviden összefoglalva nagyjából így néz ki a bányászat:Mint említettük, a bányászat alapja egy algoritmikusan nehéz rejtvény megoldása. Ennek nehézsége azonban nem állandó, hanem időben változhat. Az alapszabály a bitcoin protokollnál, hogy átlagosan 10 percenként kell egy új blokknak “megszületnie", és ehhez kapcsolódóan dinamikusan változik a rejtvény nehézsége, attól függően, hogy éppen hány bányász csomópont aktív a világban és milyen hardverrel dolgoznak. A következő ábra mutatja a bányászás nehézségének időbeli alakulását.

A bányászok jutalma és a bitcoin monetáris politikája

Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a bányászás nehézsége jelentősen növekedett az idő elteltével. Ennek egyik oka, hogy amíg a bitcoin kezdeti időszakában pusztán egy pár tucat ember futtatott bányász csomópontokat, addig mostanában már több ezer csomópont létezik. A másik oka a technológiai fejlődés. A kezdeti időszakban a bányászok egyszerű számítógépeken futtatták a bányász algoritmust (CPU mining), majd idővel rájöttek, hogy speciálisan a grafikus videokártyák processzoraira optimalizált algoritmusokkal sokkal hatékonyabban lehet megoldani az algoritmikus rejtvényt (GPU mining). Ennek oka, a videokártyák nagyfokú párhuzamos működése. Később egyre inkább áttértek a speciális csak bányászatra használt cél hardverekre, először FPGA, majd ASIC alapon. Ezeknek az előnye az extrém sebesség és az alacsony energiafogyasztás, hátránya azonban az áruk, és hogy ezeket a chipeket kifejezetten a bitcoin bányászatra gyártják, így semmilyen más célra nem lehet őket igénybe venni. Manapság már egy személyi számítógépen teljesen esélytelen a bitcoin bányászat.A bányászok, amennyiben ők foglalják blokkba a tranzakciókat, és ők oldják meg az algoritmikus rejtvényt először, jutalmat kapnak a rendszertől. Ez a jutalom általában két részből áll, egyrészt a blokkba foglalt tranzakciók mindegyike tartalmaz egy minimális összegű tranzakciós jutalékot, melyek összege a nyertes bányászt illeti. Másrészt az új blokkok után a bányászok egy rendszerszintű jutalékot is kapnak.

Mi lehet a megoldás?

Zöldenergia

Egy konzervatív kalkuláció

A bitcoinbányászat energiaigényeinek napelemekkel való előállítása kedvező adottságú területeken a fotovoltaikus panelekkel termelt villamos energia ára olcsóbb lehet a hálózati áramnál is - írja a szerző az alapvetően egyesült államokbeli viszonyokból kiinduló eszmefuttatásban. Számításai szerint egy 1 MW névleges teljesítményű szolár projekt a mintegy 25 éves élettartama alatt átlagosan mintegy 5 cent/kilowattóra költségen termelhet áramot, ami jelentősen elmarad a körülbelül 10 centes kaliforniai hálózati tarifától. A szerző az alábbi táblázatban összesítette az amortizációt is figyelembe vevő számításait. Amint látható, 2500 dollár/bitcoin értékkel számol, ami jelentősen elmarad a jelenlegi árfolyamtól (8100 dollár). A tábla jobb oldali oszlopában az 1 évre számított tételek láthatóak, kivéve a két legalsó sort, amelyek a 20 év alatt várható nettó bevételt, illetve a nettó jelenértéket mutatják.



A szerző konzervatív modellt alkalmaz a számításokra, vagyis az árfolyam és a bányászás aktuális nehézségi foka között ténylegesen tapasztalható szoros korrelációnál gyengébb összefüggéssel számol. Magyarán, a 2500 dolláros árfolyam mellett a jelenlegi, magasabb árfolyamhoz kapcsolódó nehézségi fokkal számol, miközben valószínűsíthető, hogy abban az esetben, ha az árfolyam a jelenlegi szintről 2500 dollárig csökkenne, az a bányászás nehézségi fokának visszaesésével járna együtt - vagyis az 1 MW-os bányász farm a táblázatban feltüntetett 789 darabnál valószínűleg jóval több bitcoint tudna előállítani.



A szolár panelek elvileg hálózati kapcsolódás nélkül - úgynevezett sziget-üzemben - is lehetővé tehetik a bitcoinbányászatot, amihez már energiatárolási lehetőségek is rendelkezésre állnak. De mi van akkor, ha a Bitcoin árfolyama hirtelen teljesen összeomlik, és egy csapásra megszünteti a bányászás nyereségességét? Az elmúlt évek alapján ennek esélye ugyan csekély (a 2009-es indulás óta a Bitcoin piaci kapitalizációja 100 milliárd dollár fölé melkedett), ám óvatosságból érdemes ezt a lehetőséget is számbavenni. Az Egyesült Államokban életképes megoldást jelenthet az alternatív jövedelemtermelésre, ha a telepített napelemeket a hálózatra is csatlakoztatjuk, és a szolgáltatóval áramátvételi szerződést kötünk, így ráadásul adókedvezményben is részesülhet a bitcoinbányász - legalábbis az Egyesült Államokban. A csatlakozás azonban a tengerentúlon is költségekkel jár, ráadásul egy tenderfolyamatban is részt kell venni, amelynek pozitív kimenetele nem garantálható.

Proof of Stake

Léteznek olyan speciális Proof of Work algoritmusok, melyeket nem lehet FPGA vagy ASIC dedikált hardware megoldásokkal bányászni. Ennek oka, hogy a bányászat során nagy mennyiségű memóriára van szükség, így leginkább CPU vagy GPU-val lehet bányászni őket. Talán az egyik legjelentősebb ilyen algoritmus a Scrypt, mely például a Litecoin kriptovaluta fő algortimusa.

A fenti ötletet továbbfejlesztették, olyan algoritmusokkal, melyek még nehezebben párhuzamosíthatóak, így gyakorlatilag csak CPU segítségével működik a bányászás. A leggyakoribb használt protokoll a Cryptonight, azonban az algoritmussal bányászott kriptovaluták nem terjedtek el túlságosan még.

További ötletként felmerülhet, hogy a bányászás során ne pusztán csak egy kvázi “haszontalan" hash értéket számoljunk ki, hanem próbáljunk megoldani olyan számítási problémákat, amiknek ténylegesen egyéb hasznuk is lehet. Ilyen hasznos probléma lehet például földönkívüli élet keresése a SETI projekttel kapcsolatban, vagy például DNS szekvenciák feldolgozása. A problémát az okozza, hogy kevés ilyen hasznos problémát lehet algoritmikusan megfelelően definiállni, ahhoz, hogy egy Proof of Work rendszer konszenzus algoritmusa legyen. A kevés sikeres alkalmazások egyike a Primecoin, ahol a konszenzus algoritmus nagy prímeket és prímsorozatokat keres, melyeket aztán számos iparágban fel lehet használni.

Egy másik megközeítést jelenthet, hogy ha a Proof of Work algoritmus algoritmukus nehézségét és energia fogyasztását próbáljuk meg redukálni

A bitcoin protokollnál zseniális módon kombinálva van a bányászok blokkok utáni jutalma és a teljes kriptovaluta monetáris politikája. A bányászok blokkjutalma a legelső blokkoknál 50 BTC volt, ez az összeg minden 210000 megtalált blokk után, megközelítőleg 4 évente feleződik egészen addig amíg el nem éri a nullát, előreláthatóan 2140-ben. A pillanatnyi blokkjutalom 12.5 BTC. Miután a blokkjutalom nulla lesz, a bányászok egyetlen jutalma a tranzakciós illetékekből fog állni.Másrészt, a blokkjutalom összhangban van a bitcoin monetáris politikájával. Új bitcoin pénzérmék csak és kizárólag bányászat során keletkezhetnek. Íly módon a bitcoin kínálati oldala algortimikusan szabályozott. A teljes rendelkezésre álló mennyiséget megközelítőleg 2140 ben éri el, amikor és 21 millió bitcoin lesz forgalomban.A probléma kapcsán kézenfekvőnek tűnhet az ötlet, hogy mi lenne ha megújúló energiával tartanánk fenn a rendszert.Szerencsére ez már a szakembereknek is eszébe jutott, így a zöldenergiával foglalkozó Greentechmedia publicistája, Tam Hunt is utánajárt ennek a lehetőségnek, és - a hangsúlyozottan egyesült államokbeli körülményekre vonatkozó kalkulációi révén - arra a következtetésre jutott, hogy a napenergiával üzemeltetett bitcoinbányászat magas nyereségesség mellett működhet, a befektetés pedig már 1-2 éven belül megtérülhet. Ezt követően pedig további 25 évig vagy tovább termelheti zavartalanul, és csaknem folyamatosan zéró költségszint mellett a bevételt - eltekintve a bányászatra használt számítógépek időszakos frissítési igényétől. A kapcsolódó adminisztrációs terhek nem jelentősek, legalább is az Egyesült Államokban, ahol például Texasban engedélyeztetés nélkül telepíthető hasonló méretű naperőmű. Bár a hálózati villamos energia felhasználásával nagyobb árbevétel érhető el, de a napelemes megoldás hálózatfüggetlensége azt jelenti, hogy szinte bárhol telepíthető.Ugyan a napelemek gyorsan terjednek, és az így termelt villamos energia mennyisége is élesen emelkedik, ugyanakkor az egyéb, hálózati áramtermelő kapacitásokat nem tudják ehhez hasonló mértékben visszaszabályozni. Részben azért is, mert bizonyos mennyiségű zsinóráramra állandóan szükség van, amit azonban az ingadozóan rendelkezésre álló napenergiából egyelőre nem lehet előállítani. Az eredmény: jelentős, piaci áron nem értékesíthető "áramfölösleg" jön létre. Mivel pedig egyre több szövetségi állam szán egyre nagyobb szerepet a megújuló energiaforrásoknak, ezért szinte borítékolható, hogy egyre gyakrabban és egyre hosszabban köszöntenek be negatív árazási időszakok a következő években - azzal együtt is, hogy a szolgáltatók a hálózat fejlesztéseivel, például energiatároló megoldások telepítésével igyekeznek javítani a rendszer szabályozhatóságát.Ahogy bemutatottuk, a bitcoin Proof of Work algoritmus egy zseniális találmány arra, hogy decentralizált P2P hálózatokat biztonságosan üzemeltessünk, azonban egyik legnagyobb hátulütője a hatalmas energiafogyasztás. Többek kezdeményezés is született már többek között ezen probléma megoldására:

Névjegy független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

Dr. Tuan Anh Trinh, a Corvinus egyetemi docense, a Corvinus Fintech Center vezetője, 2006 óta az MTA köztestületi tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktora.

Gazdasági szempontokat is figyelembe véve a Proof of Work algoritmus úgy működik, hogy a bányászok viszonylag drága célspecifikus hardwereket vásárolnak és fizetik a hardwarenek az energia fogyasztását. Ennek hatására a báynyász hardware egy speciális algoritmikusan nehéz rejtvényt old meg, mely összeségében biztosítja a hálózat stabilitását és biztonságát. A Proof of Stake algoritmusok kiküszöbölik a folyamatból mind a költséges hardwart, mind az algortimikusan nehéz rejtvényt. A bányászok egy biztonsági letétet helyeznek el valamely kriptovalutában, majd egy véletlenszerű algoritmussal lesz kiválasztva, hogy ki felelős a bányászatért. A bányászat itt ugyanúgy egy új blokk összeállítását és hozzáfűzését jelenti a blokklánchoz, azonban az algoritmikusan nehéz rejtvény megoldása elmarad, így akár egy asztali számítógéppel is elvégezhető a blokk hozzáadása. A rendszer biztonságát az elhelyezett biztonsági letét garantálja: ha valamelyik bányász csalni próbál, a biztonsági letét elveszik vagy a csalással arányosan csökken.