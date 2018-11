Amerika nagy dolgot kért Magyarországtól: csúnya adok-kapok lett Oroszország miatt

Oroszország fegyverként használja az energiahordozókat, az orosz függőség enyhítése ezért biztonsági kérdés is

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország a hagyományos energiaforrásokra is számít, és kettős mércének tekinti, hogy az orosz gáz behozatalát Közép-Európán számon kérik, miközben Nyugat-Európában óriási energetikai megállapodást készítenek elő Moszkvával.

Rick Perry közölte, hogy Washington ellenzi az orosz gázvezeték építését Közép-Európa felé, és azt szeretné, ha Magyarország nem csatlakozna ahhoz.- hangsúlyozta.A Trump-kormány minisztere a diverzifikáció mellett a cseppfolyós gáz (LNG) infrastrukúrájának kiépítését ajánlotta, a térségnek, mivel az egy rohamosan fejlődő piacot tesz elérhetővé.Szijjártó Péter szerint Magyarország számára a horvátországi Krk szigetének gázterminálja, valamint a Fekete-tenger alatti gázmezők kitermelése jelenthet megoldást. Előbbiből jelenleg nagyon drága volna a beszerzés, utóbbi pedig egy amerikai és egy osztrák cég beruházási döntésén múlik, ezért Magyarország mindkét ügyben számít az Egyesült Államok közvetítésére - tette hozzá.A kormány megtette a kötelességét, lefolytatta a tárgyalásokat az érintett felekkel, és kiépíti a szükséges infrastruktúrát - mondta Szijjártó Péter.Újságírói kérdésre válaszolva Rick Perry közölte, hogy, hiszen a források és a szállítási lehetőségek biztosítását is fontosnak tartja.Az amerikai beszállítói részvétellel épülő paksi atomerőmű-beruházást - tette hozzá - az Egyesült Államok tiszteletben tartja, ugyanakkor kiemelte, hogy a jövőben tárgyalni kell a kisebb, moduláris reaktorok telepítéséről.Az Egyesült Államok jelentős kutatásokat végez ezen a téren, és ezen túl is sok olyan technológiát fejleszt, amelynek segítségével a világ vezető olaj- és gázkitermelője lehet, segítve Közép- és Kelet-Európa országait is - tette hozzá Rick Perry.A többszörös energiaforrások - mint fogalmazott - nem engedik "túszul ejteni" energiával a térséget. Az amerikai-orosz kapcsolatokra utalva megjegyezte, hogy a feleknek tiszteletben kell tartaniuk a jogállamiságot, ám Oroszország ettől eltért, az ellene hozott szankciók tehát jogosak.Szijjártó Péter kijelentette, hogy kedvező Magyarország számára a Török Áramlat gázvezeték eljutása a határig, és nem is jelenthet gondot, hiszen Nyugat-Európába a tervek szerint ennél sokkal nagyobb kapacitású gázvezeték érkezik.