Extrém fagy Európában - Hidegebb lesz Magyarországon, mint az Északi-sarknál!

Már most is több fokkal hidegebb van Európában, mint februárban szokott, de a következő napokban még nagyobb lehűlés várható. A Bloomberg szerint a jövő hét közepén csaknem 10 fokkal lesz hidegebb, mint az elmúlt 30 éves átlag.Németországban, Nagy-Britanniában és Franciaországban is extrém hideg időt várnak, ami felfelé tolja az energiaárakat. A földgáz ára egy hét alatt olyan nagy emelkedést mutatott, amilyet egy évtizede nem láthattunk. Egyes előrejelzések szerint a hideg (a korábbi évek átlagánál hidegebb) idő még velünk marad, ez pedig még tovább emelheti az árakat a piacon.Mostanra pedig az a szokatlan helyzet alakul ki, hogy az Északi-sarknál jóval melegebb lesz, mint Magyarországon - jellemezte a várható időjárást szombaton Facebook-oldalán a meteorológiai szolgálat, amely az extrém hideg miatt vasárnapra több megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki.Ezt az magyarázza, hogy speciális légköri helyzet alakul ki a következő napokban. Északkelet-Európában egy masszív magasnyomású képződmény - anticiklon - épült ki, amely megfordítja az áramlást a kontinens nagy részén. A jól megszokott nyugatias áramlás helyett az anticiklon déli peremén keletről fog fújni a szél, amely Oroszországból fagyos levegőt hoz Magyarországra.Ugyanakkor az anticiklontól nyugatra, északnyugatra egészen az Északi-sarkig felhatol az enyhe, szubtrópusi légtömeg, hatalmas anomáliát okozva a térségben. Emiatt szombaton este a Norvégia legészakibb pontjától még 1000 kilométerre északra található Spitzbergákon is fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet, míg Észak-Magyarországon már mínusz 10 fok alá is hűl a levegő.