Inog a paksi miniszter széke?

"Bármilyen kis szikra elegendő" - figyelmeztet a volt MVM-vezér

Mártha úgy véli, a 2012-14-es piaci elemzések már nem irányadóak, a Paks 2 által termelt áram költsége magasabb lesz a tervezettnél, ezért újra kell számolni az üzleti tervet. Az oroszok képtelenek európai uniós jogi környezetben atomerőművet engedélyeztetni, a Roszatom pedig a gyártásban sem tudja majd az uniós szabványokat "drága és extra erőfeszítések nélkül" betartani - állítja. Óriási a szakadék Paks 1 és Paks 2 társadalmi támogatottsága között, bármilyen kis szikra elegendő ahhoz, hogy egy hangulathullám elsodorja a beruházást; minél később következne be ilyen, annál nagyobb lenne a Bős-Nagymaros jellegű kár és veszteség. Gond, hogy nincs és nem is lesz megfelelő mennyiségű és hőmérsekletű víz a Dunában Paksnál, ezért "azonnal át kell terveztetni a Paks 2 terveket", még mielőtt "egy újabb Duna-kör jellegű környezetvédelmi mozgalom" indul el - figyelmeztet Mártha, aki szerint a projektet becsukott szemmel folytatni a jelenlegi műszaki, pénzügyi tervek alapján, az aláírt orosz-magyar szerződések keretében, társadalmi támogatás hiányában szakmai dilettantizmus lenne. Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy változtasson a projekten, mert szerinte most van itt az utolsó pillanat, amikor még módosítani lehet. Ellenkező esetben a hibás döntések költsége akkora lesz, hogy azt a következő két generáció is nyögni fogja. Mártha szerint a paksi hitelszerződés nem a magyar érdekeket tartja szem előtt, és bár Süli csapata vért izzad, hogy "vállalhatóan manőverezzen a szerződéses keretek között, egyre jobban látszik, hogy lehetetlen, így a projekt jogi, műszaki értelemben összeomlik".

A 24.hu azt is megjegyzi, hogy Süli aligha oka a késlekedésnek, tavasszal eleve 22 hónapos csúszással vette át a projektet, majd a közbeszerzések is elakadtak. A lap emlékeztet, hogy nyáron a miniszter még a határidők tarthatóságáról beszélt, szeptember végén viszont már felmerült a szerződésmódosítás. A Népszava a múlt héten arról írt, hogy az új paksi atomblokkok átadása akár a lehető legkésőbbi időpontig, azaz 2032-ig is elhúzódhat.