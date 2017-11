Megvan az új olajalku!

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai csütörtökön Bécsben ültek össze szokásos félévenkénti tanácskozásukra, amelyen a várakozásokkal összhangban úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a kitermelést korlátozó megállapodás hatályát 2018 végéig. Ezt követően csatlakoztak hozzájuk az olajkartellen kívüli nagy kitermelő országok szakminiszterei, élükön Alekszandr Novakkal, Oroszország energetikai ügyekért felelős miniszterével.A jelek szerintMoszkva ugyanis attól tart, hogy ha túl sokáig tartják fent a korlátozást, az olajpiacon a túlkínálatot felválthatja a hiány, ami felhajtaná az árakat, ez pedig kitermelésük fokozására ösztönözné az amerikai palaolaj-kitermelőket a haszon maximalizálásának érdekében. Ráadásul az orosz gazdaság versenyképességét rontaná, ha az olajárak emelkedése felhajtaná a rubel árfolyamát.Részben az orosz aggodalmak leszerelésére is, az a döntés született, hogy a jövő év közepén újra összeülnek az érintett országok, elemzik a helyzetet, és az adatok ismeretében döntenek a kitermelést csökkentő megállapodásról., hogy az októberi szinthez képest január 1-jétől együttesen napi 1,8 millió hordóval fogják vissza a kitermelést fél éven keresztül. Az egyezség hatályát idén májusban 2018 márciusáig hosszabbították meg. A megállapodás szigorú betartásának köszönhetően az olaj világpiaci ára szinte folyamatosan 50 dollár fölött állt az idén., s ezáltal stabilizálódjon a kőolaj világpiaci ára. Egyes becslések szerint a piaci felesleg nagyjából felét sikerült is leépíteni az elmúlt egy év alatt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csütörtök este, a megállapodás bejelentése után enyhe veszteséget mutatott, de napközben 1 dollárt meghaladó pluszban is járt. A legközelebbi, februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,06 százalékos mínuszban, 62,49 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,17 százalékos veszteségben, 57,20 dolláron állt.Elemzők szerint a befektetők már korábban beárazták a megállapodást, ígyAz egy évvel korábbihoz képest az olaj világpiaci ára majdnem 20 százalékkal magasabb.