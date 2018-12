Süli: Paks 2 nélkül 5-10 éven belül nagy bajban lenne Magyarország

A paksi beruházás nélkül Magyarországnak öt-tíz éven belül jelentős ellátási problémái lennének - fogalmazott.

Az energiaellátás biztonságát, valamint a gazdaságossági és a klímavédelmi szempontokat is figyelembe véve- emelte ki előadásában Süli János. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a kormányzat támogatja a megújuló energiák arányának növelését, és a megújulókra is számít az ország áramellátásában.A tárca nélküli miniszter felidézte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. elemzését, amely szerint- fejtette ki., de vannak időszakok, amikor ennél jóval több behozatalra van szükség - mondta el Süli János. Példaként említette, hogy idén március 2-án regisztrálták a valaha mért legnagyobb hazai áramfogyasztást. Volt olyan időszak is, amikor akkor elérte a villamosenergia-import aránya az 54 százalékot.A gazdaság erősödésével együtt folyamatosan nő az áramszükséglet, ugyanakkor a hazai erőművek többsége elöregedett.Hozzátette, hasonló a helyzet egész Európában, egyre több nagy erőművet kell majd leállítani, és még nem tudni, mivel pótolják majd a kieső kapacitásokat.A tárca nélküli miniszter kitért arra is: az európai tendenciák azt mutatják, hogy amíg volt felesleg, addig olcsó volt a villamos-energia.- hívta fel a figyelmet.Süli János a paksi beruházás helyzetéről szólva elmondta:Elsődlegesek a biztonsági szempontok, ezt szem előtt tartva kell a tervezést, illetve az engedélyeztetést végrehajtani - jelezte.