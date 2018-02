Épp kezdenénk elfelejteni a válságot, de máris újabb veszélyek leselkednek a világra

Behúzta a féket a kereskedelem

Az utóbbi években, a holland CPB kutatóintézet adatai szerint 2011 óta évente átlagosan csak 2,5% volt a bővülés, ami jelentősen elmarad a kilencvenes évek elején és a kétezres évek közepén tapasztalt 7%-os ütemtől - állapítják meg a Commerzbank szakértői.

Trumpék egész máshogy állnak a világhoz

Nem lehet azonban Trump nyakába varrni az egészet, a WTO szerint a válság óta növekszik a kereskedelemkorlátozó intézkedések száma az amerikai politikában. Ennek legfontosabb eszközei a különböző importvámok, illetve a vámkezelés bonyolítása. Ezek miatt pedig nem meglepő, hogy egyre több az USA kereskedelmi vitája más országokkal.

Itt van még a nyakunkon a Brexit és a többi kockázat is

Még ha sikerül is megállapodni egy kiterjedt szabadkereskedelmi egyezményről, akkor is kisebb lesz egy kicsivel a világ a Brexit után

A szerdán megjelent elemzést Jörg Krämer, a bank főközgazdásza és Marco Wagner szenior közgazdász jegyzik közösen. Kiemelik, hogy eddig sokan azzal magyarázták a kereskedelem lassulását, hogy ez a válság utóhatása, és a következő időszakban majd újra gyorsuló pályára áll a növekedés. A német bank szakemberei szerint valóban látszanak kedvező jelek, hiszen 2017-ben már 4,5%-kal bővült a kereskedelem, viszont azt gondolják, hogyA legfontosabb hátráltató tényező talán az, hogy, ez pedig alapvető változást jelent a korábbi időszakhoz képest. Ennek legfontosabb jele Donald Trump amerikai elnök "America first" politikája, mely gyakorlatilag elutasítja a szabadkereskedelmet. Beiktatása óta Trump több fontos kereskedelmi egyezményt is felmondott, illetve kivonult az EU-val tervezett szabadkereskedelmi tárgyalásokról. Az elnök politikája arra irányul, hogy csökkenjen az amerikai import, és a belső termelés vegye át a szerepét.Az eddig látott folyamat azonban csak a kezdet lehet, hiszen az USA jelentős kereskedelmi hiánnyal bír Kínával, Japánnal és az EU-val szemben. Hamarosan pedig aktuális lenne a nemzetközi kereskedelmi szervezet, a WTO vezetésébe új döntőbírák választása, ha pedig Trump azt is megtorpedózza, akkor az az egész világkereskedelmet negatívan érintheti - figyelmeztetnek az elemzők.A kereskedelem szempontjából tovább rontja a képet, a második legnagyobb piac elvesztése elsősorban a cégek helyzetét nehezíti meg, mivel még mindig sok a bizonytalanság a szigetország és Európa jövőbeli kereskedelmi kapcsolatairól. A Commerzbank szakemberei most arra számítanak, hogy az utóbbi időszakban békülékenyebbre váltó brit hozzáállással együtt is csak a tárgyalások végére sikerülhet lezárni a kereskedelempolitikai vitákat. Szükség esetén pedig a 2019 márciusában lejáró határidőt is meghosszabbíthatják, vagyis nem kell attól tartani, hogy hirtelen szakadna meg a két fél kereskedelmi kapcsolata.A cégek számára azonban ez azzal járhat, hogy kitolódik majd a bizonytalanság korszaka, hiszen amíg nincs meg minden ponton a végső megállapodás, addig marad félnivalójuk. Emiatt sokan átgondolhatják a következő években beszállítói hálózatukat és felvevőpiacaikat az Egyesült Királyságon belül.- vélik a Commerzbank közgazdászai.A fenti politikai változások mellett érdekes fejlemény, hogy. Évtizedeken keresztül ugyanis például Németország azt a stratégiát alkalmazta, hogy a termelési lánc egy részét külföldre költöztette, a leggyakrabban Kína volt a "meghosszabbított munkapad". Ez a tendencia fordult meg az utóbbi években, a svájci Bank for International Settlements (BIS) adatai szerint fokozatosan csökken az exporton belül a külföldi hozzáadott érték. Ma már a cégek akár a magasabb költségeket is bevállalják ezért, ami részben a globális bizonytalansággal magyarázható, részben pedig azzal, hogy egyre több ország ír elő minimális hazai részarányt néhány termék esetében.A Commerzbank szerint a globális kereskedelmet hátráltatja az is, hogy. A 160 WTO-tagország mára a világ áruforgalmának 95%-áért, a szolgáltatások exportjának pedig 98%-áért felel, az utolsó két említésre méltó csatlakozó ország Kína volt 2011-ben és Oroszország 2012-ben. Vagyis ma már nincsenek olyan gazdaságilag értelmezhető súlyú országok, melyek még beléphetnének a kereskedelmi világszövetségbe, a meglévő országok között pedig egyre nehezebb tovább liberalizálni a kereskedelmi kapcsolatokat.Tovább rontja a kereskedelmi kilátásokat az, hogy, ez pedig az importjukra is hatással volt. A kétezres évek közepén még a 12% feletti éves bővülési ütem sem volt rendkívüli, ez mostanra 6,5-7%-ra lassult.Természetesen a világkereskedelem lassulása Németországot is érintheti, a Commerzbank szerint a német cégeknek most kell majd szembenézni azzal, hogy nem csak átmeneti folyamatról beszélünk, és. Ez pedig még fontosabbá teszi, hogy felrázzák a német gazdaság versenyképességét, az új német kormánynak például valamilyen beruházási programra lesz majd szüksége, illetve lépéseket kell tennie abba az irányba, hogy könnyebb legyen a német cégek élete és vonzóbb célpont legyen az ország a befektetők számára.