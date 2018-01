Erdogan: az USA nem tartotta be ígéretét, ezért indítunk háborút - Lövik Szíriát a törökök

Gyakorlatilag is megkezdődött az afríni művelet

Mivel a Manbídzsre vonatkozó ígéreteket megszegték, senki sem szólhat egy szót sem

Binali Yildirim török kormányfő elmondta, hogy a török légierő kurd hadállásokat bombázott Afrínban. Eközben a török hírügynökség arról számolt be, hogy szíriai ellenzéki harcosok érkeztek a térségbe az offenzíva keretében.

Telefonon tárgyalt a szíriai helyzetről Valerij Geraszimov orosz és Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök azután, hogy a török hadsereg hadműveleteket kezdett a kurdok felügyelete alatt álló Afrín térségében - adta hírül a Ria Novosztyi orosz hírügynökség szombaton. Beszélgetésük részleteit nem hozták nyilvánosságra.- mondta el Recep Tayyip Erdogan török elnök a kormánypárt ülésén Kütahyában szombaton. "Manbídzs lesz a következő" - tette hozzá.Erdogan szerint az Egyesült Államok nem tartotta be ígéretét, hogy a dzsihadisták kiűzése után a kurd milíciák elhagyják Manbídzset.- hangsúlyozta a török államfő.A török hadsereg megerősítette, hogy Olajág néven délután kettő órakor szárazföldi és légi offenzívába kezdett Szíria északi részén, amelynek célpontja a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia. Ankara a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábjának tartja a Washington támogatását élvező YPG-t. A török katonaság leszögezte, hogyA török lépésre először a befektetők reagáltak, a líra ugyanis napok óta mélyrepülésben van:Rodzshat Rodzs YPG-szóvivő értesülései szerint egyelőre nem került sor összecsapásokra a török haderő és a kurd milícia között.A művelet miatt Ankara Washingtonnal és Moszkvával is összetűzésbe kerülhet. Törökország immár a nyolcadik napja löveti Afrínt, és folyamatosan tölti fel a hadsereg sorait a határ mentén.Ankara azért indított hadműveletet a kurdok ellen Szíriában, mert Washington bejelentette, hogy 30 ezer fős új, határvédelmi alakulat létrehozásán dolgozik az SDF parancsnoksága alatt.Az amerikai támogatást élvező Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű katonai koalíció szombaton nyomatékosította: megvédi magát, ha támadás éri. A YPG-t is magában foglaló szövetség jelentős területeket tart ellenőrzése alatt a közel-keleti ország északi és keleti részén.Eközben a szíriai hadsereg és szövetségesei szombaton visszafoglalták a felkelőktől az Abu ad-Duhúr légi támaszpontot Idlíb tartományban - közölte a damaszkuszi rezsim oldalán harcoló Hezbollah libanoni síita szervezet hírszolgálata.