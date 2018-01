Erős üzenetet küldött a francia elnök a briteknek

ha Nagy-Britannia valóban úgy dönt, hogy nem teljesíti a hozzáférés feltételrendszerét, akkor nem lesz teljes körű hozzáférése az Európai Unió egységes belső piacához, és ez a londoni pénzügyi szektorra is vonatkozik.

Emmanuel Macron a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának adott interjút, amelynek egyes részeit a BBC már szombaton ismertette. A francia elnök, aki csütörtökön tett hivatalos látogatást Nagy-Britanniában, az interjúban kijelenti, hogy London "nem szemezgethet" az EU-val folytatandó együttműködés előnyeiből.Ha a Brexit után is hozzá akar férni az EU egységes belső piacához, akkor ennek előfeltételeit is teljesítenie kell. Ezek közé tartozik az unión belüli szabad munkaerőmozgás elvének érvényesítése, a további befizetés az EU-költségvetésbe és az EU-bíróság joghatóságának elismerése.Macron erős üzenete nem új, a csütörtöki látogatás kapcsán is írtunk már róla:Macron szerint nincs helye a hozzáférésnek az egységes belső piachoz más országoktól eltérő feltételekkel.A brit kormány Brexit-stratégiájának sarkalatos eleme, hogy Nagy-Britannia nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról és a vámunióból is kivonul, mivel nem akarja teljesíteni azokat a feltételeket - köztük a szabad munkaerőmozgás engedélyezésének kötelmét -, amelyek e két integrációs szerveződéshez kötődnek. A brit kormány ugyanakkor átfogó, a pénzügyi szolgáltatásokra is kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val.A francia elnök azonban a vasárnapi BBC-interjúban kijelenti:Hozzátette ugyanakkor, hogy nem lenne értelme "lekapcsolni" a City pénzügyi szolgáltatási szektorát az EU-ról, mivel a City része az Európai Unió teljes finanszírozási rendszerének.A Cityt terhelő Brexit-kockázatokra nagy londoni elemzőházak is felhívták már a figyelmet. A legrészletesebb elemzést erről a kockázatról az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég készítette. A ház modellszámításai szerint a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása esetén az EU-piachoz kötődő üzleti aktivitás a londoni pénzügyi szolgáltatási szektorban 40-50 százalékkal zuhanna, és ez a tovagyűrűző másodlagos hatásokkal együtt 38 milliárd font (több mint 13 ezer milliárd forint) bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével is járhat.Egy másik elemzőház, a Centre for London tanulmánya szerint pedig ha London pénzügyi központja elveszíti hozzáférését az Európai Unió egységes belső piacához, az 70 ezer citybeli pénzügyi szolgáltatási munkahely megszűnéséhez vezethet. A cég szerint ez katasztrófával érne fel, mivel London teljes önálló exportján belül a pénzügyi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások exportjának értéke eléri az évi 100 milliárd fontot, a londoni gazdaság teljes exportjának 50 százalékát.