Erősen kezdte az évet a magyar gazdaság

Euróban számolva az export 10,1, az import 9,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, vagyis élénken alakult a januári külkereskedelmi forgalom. Mivel az ipar is jól indította az évet, az erős exportteljesítmény nem mondható meglepetésnek.

Az idei külkereskedelmi egyenlegre két tényező is karakteresen hathat, ezért igazából még az irány sem egyértelmű. Egyrészt az erős európai konjunktúra hatására meglódulhat az export, másrészt a belső felhasználás (fogyasztás, beruházás) gyors bővülése egyre növekvő importigényt támaszt. Tavaly utóbbi hatására el is indult a külkereskedelmi egyensúly lassú romlása, ám az utóbbi két hónapban érezhetően megtorpant.Mivel alapesetben arra lehet számítani, hogy a belső felhasználás növekedése 2018-ban is meg fogja haladni a GDP-növekedést, ezért a külső egyensúly további lassú romlása valószínű. Ez alapján a decemberi és januári javulás inkább kivételnek tűnik, mintsem egy trendfordulónak.