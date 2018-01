Erőteljes katonai támadást is indíthat Amerika Észak-Korea ellen

Hogy hogyan kezdjük meg a párbeszédet, ez még eldöntésre vár, de mindenképpen szükségünk van jelzésre Észak-Koreától arról, hogy megértették, a megbeszéléseknek az említett célok megvalósításához kell vezetniük

Az amerikai diplomácia irányítója leszögezte: Donald Trump elnök és a kormányzat célja a Koreai-félsziget diplomáciai erőfeszítésekkel történő atomfegyver-mentesítése, sTillerson hangsúlyozta, hogy az Észak-Korea körüli válságra nem a katonai megoldás az elsődleges, s - mint mondta - ezt Donald Trump világossá is tette. "Ugyanakkor Észak-Koreának és a térség többi országának is tisztában kell lennie azzal, hogy milyen nagy a tét" - fogalmazott Tillerson.A külügyminiszter megállapította, hogyaz ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) három szankciós határozata húsbavágóan érintette mind Észak-Korea exportját - jelentős bevételektől megfosztva ezzel az országot -, mind pedig olajimportját. Tillerson megjegyezte, hogy egyes országok további szankciós intézkedéseket foganatosítottak Phenjan ellen. "Azt hiszem, ez annak elismerése, hogy az elnök világosan értésére adta a világnak, hogy milyen nagy a tét" - tette hozzá.Rex Tillerson hangsúlyozta azt is, hogy, ez hozhat ugyanis pozitív eredményeket az egész térség biztonsága, de Észak-Korea számára is.- mondta az amerikai külügyminiszter.Rex Tillersont a CNN újságírónője megkérdezte a Donald Trumpról szóló, pénteken megjelent és nagy politikai vihart kavart könyvről, illetve az abban foglaltakról. Tillerson leszögezte: soha nem kérdőjelezte meg Donald Trump alkalmasságát az elnöki hivatalra. Hozzátette: Trump nem tipikusan olyan elnök, mint a korábbi amerikai elnökök voltak, de éppen ezért választották meg őt.