Észak-Korea bejelentette: képes nukleáris fegyverrel elérni az Egyesült Államok egészét

Nem kell szeretnünk, de hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy Észak-Korea atomfegyverekkel képes célba venni az Egyesült Államokat.

A nukleáris robbanófejjel felszerelhető, minden eddiginél nagyobb teljesítményű észak-koreai rakéta 4475 kilométeres magasságba emelkedett, és 53 percnyi repülés után indítóhelyétől 950 kilométer távolságra csapódott be - tudatta a hivatalos nyilatkozat, amelyet egy tévébemondó olvasott be.A nyilatkozat szerint a helyi idő szerint szerda hajnalban végrehajtott rakétakísérletet előző nap rendelte el az ország legfelső vezetője, Kim Dzsong Un. A dokumentumban Észak-Korea azt állította, hogy "felelős nukleáris hatalom", hadászati fegyvereit pedig azért fejlesztette ki, hogy megvédje magát "az amerikai imperialisták nukleáris zsaroló politikájától és fenyegetésétől".Számos nukleáris szakértő szerint Észak-Koreának ugyanakkor be kell még bizonyítania, hogy sikerült minden technikai akadályt leküzdenie, beleértve a nukleáris robbanófej célba juttatását interkontinentális rakétával, de erre is sor kerülhet hamarosan.Jeffrey Lewis a nemzetközi tanulmányok Middlebury Intézetének egyik vezetője azt mondta:Az AP hírügynökség azt írta, hogy a mostani rakétakísérlet kihívás a Trump-kormányzatnak, amely nemrégiben helyezte vissza Észak-Koreát a terrorizmust támogató országok listájára. A teszt egyben lerombolja a kérdés rendezésére tervezett diplomáciai erőfeszítéseket, fokozza a félelmet egy háborútól vagy egy esetleges amerikai megelőző csapástól, továbbá súlyos árnyékot vet a jövő évi phjongcshangi téli olimpiára Dél-Koreában.